Forscher:innen in Texas haben eine neuartige Jacke entworfen, die Wasser aus der Luft absorbieren kann. In ersten Tests zeigte sich schon, dass die Technik das Potenzial für weitere Accessoires abseits von Jacken haben könnte. Die Idee, Wasser direkt aus der Luft zu gewinnen, ist nicht neu. Schon der Chemie-Nobelpreisträger Omar Yaghi hat Wasser aus Wüstenluft gewonnen. Die Erfindung von Forscher:innen der Universität Texas at Austin hat aber noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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