Das Unternehmen wird auf Europas führender Konferenz für Mobile Gaming seine Lösungen für den Direktvertrieb mit Webshop sowie die globale Zahlungsinfrastruktur erläutern

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-E-Commerce, gab heute seine Teilnahme an der Pocket Gamer Connects (PGC) Barcelona 2026 bekannt, die vom 15. bis 16. Juni im Hyatt Regency Barcelona in Barcelona, Spanien, stattfindet. Xsolla wird vor Ort sein, um sich mit Handyspiel-Entwicklern, Publishern und strategischen Partnern auszutauschen, und seine Infrastruktur für den Direktvertrieb an Endverbraucher auf einer der geschäftlich relevantesten Veranstaltungen im europäischen Spielekalender zu präsentieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260611853067/de/

Graphic: Xsolla

Die PGC Barcelona, die nun bereits zum zweiten Mal stattfindet, hat sich schnell als wichtige Konferenz für die Mobile-Gaming-Branche etabliert. Sie zieht mehr als 1.000 Teilnehmer aus über 47 Ländern an und vermittelt über ihre spezielle Matchmaking-Plattform Tausende strukturierter Business-Meetings. Barcelona hat sich zu einer der bedeutendsten Gaming-Städte Europas entwickelt und beherbergt Studios wie Scopely, King, Rovio, Bandai Namco und Gameloft. Damit bietet die Stadt den idealen Rahmen für Xsolla, um seine Beziehungen zu den europäischen Entwickler- und Publisher-Communities zu vertiefen.

Die Teilnahme von Xsolla an der PGC Barcelona spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, genau dort präsent zu sein, wo Entscheidungen in der Mobile-Gaming-Branche getroffen werden, und Studios in ganz Europa mit den Commerce-Tools auszustatten, die sie benötigen, um nach ihren eigenen Vorstellungen wachsen zu können.

Die Chancen für Mobile-Game-Studios im D2C-Bereich standen noch nie besser

Für Entwickler von Handyspielen ist die Verlagerung hin zum Direktvertrieb an Verbraucher keine Zukunftsvision mehr, sondern eine unmittelbare Gelegenheit, Umsatz zu machen. Regulatorische Änderungen in Europa und weltweit haben den Entwicklern neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Produkte direkt an ihre Spieler zu verkaufen, ohne sich auf die traditionellen App-Store-Kanäle stützen zu müssen, und Studios, die diese Möglichkeit frühzeitig erkennen, können wieder bedeutende Margen erzielen. Xsolla wird auf der PGC Barcelona vertreten sein, um Entwicklern dabei zu helfen, diese Chance zu erkennen und zu nutzen.

Das Xsolla-Webshop-Ökosystem wurde speziell für diese Bedingungen entwickelt. Mit mehr als 700 erfolgreich gestarteten Webshops für Handyspiele, darunter viele der weltweit umsatzstärksten Titel, vereint die Plattform von Xsolla virtuelle Schaufenster, Zahlungsabwicklung, LiveOps-Tools und von Entwicklern ausgehende Kundenakquise in einem einzigen, vernetzten System. Die Studios erhalten die vollständige Kontrolle über ihre Beziehungen zu den Spielern, ihre Preisgestaltung und ihre Werbestrategie, ohne die betriebliche Komplexität bewältigen zu müssen, die der Aufbau einer solchen Infrastruktur in der Regel mit sich bringt.

Zahlungsmethoden, die darauf zugeschnitten sind, wie Spieler wirklich zahlen

Um Spieler in ganz Europa und darüber hinaus zu erreichen, ist mehr als nur eine einzige Checkout-Lösung erforderlich. Die globale Zahlungsinfrastruktur von Xsolla unterstützt mehr als 1.000 Zahlungsmethoden in über 200 Ländern und entspricht damit den lokalen Zahlungsusancen, die auf den jeweiligen Märkten die höchste Konversionsrate ermöglichen. Für mobile Studios, die über ihre Heimatmärkte hinaus expandieren oder Reibungsverluste in bestehenden Märkten reduzieren möchten, lässt sich die Zahlungsplattform von Xsolla direkt in das Webshop-Ökosystem integrieren und bietet den Spielern ein nahtloses, lokalisiertes Erlebnis von der Entdeckung bis zum Kauf.

Geistiges Eigentum der Unterhaltungsbranche als Wachstumsmotor

Für Studios, die ihre Spielerakquise beschleunigen und die Spielerbindung stärken möchten, bietet Xsolla Agency über ein "Commerce-First"-Modell Zugang zu erstklassigem geistigen Eigentum in der Unterhaltungsbranche. Anstatt die Lizenzierung von geistigem Eigentum als Marketingkosten zu betrachten, richtet Xsolla Agency die Verträge an den Monetarisierungsergebnissen aus und unterstützt Studios dabei, die Kauffreudigkeit der Spieler anzuregen, die Kosten für die Nutzerakquise zu senken und LiveOps-Momente zu schaffen, die eine langfristige Kundenbindung aufrechterhalten. Auf der PGC Barcelona wird Xsolla den europäischen Studios und Publishern Xsolla Agency erstmals vorstellen und ihnen damit einen neuen Wachstumshebel bieten, der auf derselben Infrastruktur aufbaut, der weltweit bereits mehr als 1.500 Entwickler vertrauen.

"Die PGC Barcelona bringt genau die Art von Unternehmen aus der Mobilspielbranche zusammen, mit denen wir gerne am Verhandlungstisch sitzen möchten Studios und Publisher, die es mit ihrem Wachstum ernst meinen und nach Partnern suchen, die Leistungen in großem Maßstab erbringen können", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Das Thema D2C ist in Europa derzeit von großer Dringlichkeit, und wir sind der Meinung, dass Xsolla in einer einzigartigen Position ist, um Studios dabei zu unterstützen, diese Chance zügig zu nutzen. Wir freuen uns auf diese Gespräche in Barcelona."

Bei der Veranstaltung werden die Teams für Geschäftsentwicklung, Kundenerfolg und Produktentwicklung von Xsolla vor Ort sein und für Gesprächstermine mit bestehenden und potenziellen Partnern zur Verfügung stehen.

Studios und Publisher, die daran interessiert sind, auf der PGC Barcelona 2026 mit dem Xsolla-Team Verbindung aufzunehmen, können dazu folgende Seite besuchen: https://xsolla.com/events/pgc-barcelona-2026/booking.

Weitere Informationen zur Teilnahme von Xsolla an der PGC Barcelona 2026 finden Sie unter: https://xsolla.pro/PGC-Barcelona.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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