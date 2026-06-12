Wer bei Nokia noch immer an den Handy-Marktführer der 2000er-Jahre denkt, hat die Neuerfindung des Konzerns verpasst. Das Geschäft der Finnen dreht sich heute um Netzwerkinfrastruktur - die große Chance im KI-Zeitalter. Darum sieht JPMorgan auch nach dem Höhenflug noch mehr als 50 Prozent Potenzial für die Nokia-Aktie.• Nokia bald bei 18 Euro? JPMorgan hält die operative Entwicklung für weit unterschätzt und schraubt das Kursziel hoch.• Was läuft da mit Google? Nokia positioniert sich als Infrastruktur-Lieferant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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