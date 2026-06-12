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WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol:
Lang & Schwarz
12.06.26 | 18:10
140,20 Euro
-22,11 % -39,80
Branche
Luftfahrt/Rüstung
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Sonstige
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Dow Jones News
12.06.2026 16:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Kleinere Gewinnmitnahmen - SpaceX-IPO im Blick

DJ MÄRKTE USA/Kleinere Gewinnmitnahmen - SpaceX-IPO im Blick

DOW JONES--Zum Start in den Freitagshandel geben die US-Börsen leicht nach. Beobachter sprechen von kleineren Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Donnerstag. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 50.911 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,2 und der Nasdaq-Composite um 0,6 Prozent.

Am Vortag war es mit den Kursen steil nach oben gegangen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinen angekündigten Militärschlägen gegen den Iran Abstand genommen hatte. In den sozialen Medien vermeldete Trump, dass alle Beteiligten den Erörterungen und Endpunkten sowohl im Konzept als auch in den Details zugestimmt hätten. Der Iran widersprach allerdings; es sei keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen worden.

Der Markt schenkt gleichwohl den Worten des US-Präsidenten Glauben. Die Ölpreise geben weiter nach. Das Barrel Brentöl verbilligt sich um 2,1 Prozent auf 88,45 Dollar, hatte zeitweise aber deutlichere Abgaben verzeichnet. Am Anleihemarkt legen die Renditen nach ihrem jüngsten Rücksetzer leicht zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Er ist in der aktuell optimistischen Stimmung nicht als "sicherer Hafen" gefragt. Auf dem Greenback laste auch der gesunkene Ölpreis, denn die USA seien ein Netto-Ölexporteur, heißt es aus dem Handel.

Konjunkturseitig steht am Freitag nur der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung auf der Agenda. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte aber der Börsengang von SpaceX stehen. Die Aktien von Elon Musks Raumfahrt- und KI-Unternehmen werden zum Kurs von 135 Dollar ausgegeben, womit dem Unternehmen die Rekordsumme von 75 Milliarden Dollar zufließen wird. Der Börsenwert wird über 1,7 Billionen Dollar betragen.

Aktien des Raumfahrtsektors, die am Vortag kräftige Kursgewinne verbucht hatten, werden abverkauft. Anleger dürften hier Gewinne mitnehmen, möglicherweise mit der Absicht, diese in SpaceX umzuschichten. Virgin Galactic stürzen um 26 Prozent ab, hatten am Donnerstag aber fast 22 Prozent gewonnen. Rocket Lab fallen um rund 7 Prozent und Ast Spacemobile um 9 Prozent.

Gewinnmitnahmen drücken Aktien auch mit KI-Bezug, die aber am Vortag ebenfalls teils zweistellig zulegt hatten. Super Micro Computer fallen um 6,6 und Micron um 3 Prozent.

Adobe verbilligen sich um 8 Prozent. Das Softwareunternehmen hat zwar Rekordzahlen für sein zweites Geschäftsquartal vorgelegt und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch wie bei anderen Branchenunternehmen auch bezweifeln die Anleger, dass sich die hohen Investitionen in KI-Anwendungen für den Konzern auszahlen werden. Adobe hat KI-Angebote ohne sofortige Bezahlschranke angekündigt, mit denen das Unternehmen neue Kunden gewinnen will. Auch der Abgang des Finanzchefs, der zum Chipkonzern Marvell Technology wechselt, kommt nicht gut an. Marvel sinken um 2,4 Prozent, hatten am Donnerstag aber einen Sprung von 11 Prozent gemacht. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          50.910,56  +0,1   +61,81    50.848,75 
S&P-500         7.376,40  -0,2   -17,90    7.394,30 
NASDAQ Comp      25.655,40  -0,6  -154,26    25.809,66 
NASDAQ 100       29.297,90  -0,5  -148,28    29.446,18 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,10 +0,03    4,11      4,04 
5 Jahre           4,22 +0,03    4,23      4,15 
10 Jahre          4,50 +0,03    4,51      4,44 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 
EUR/USD          1,1566  -0,1  -0,0011     1,1577   1,1550 
EUR/JPY          185,41  +0,1   0,2400     185,17  185,3500 
EUR/CHF          0,9221  +0,2   0,0019     0,9202   0,9219 
EUR/GBP          0,8632  +0,0   0,0003     0,8629   0,8623 
USD/JPY          160,27  +0,2   0,3500     159,92  160,4600 
GBP/USD          1,3396  -0,1  -0,0016     1,3412   1,3390 
USD/CNY          6,7615  -0,2  -0,0141     6,7756   6,7757 
USD/CNH          6,7646  +0,0   0,0015     6,7631   6,7786 
AUS/USD          0,7033  -0,2  -0,0015     0,7048   0,7016 
Bitcoin/USD      63.083,15  -0,4  -261,13    63.344,28 62.041,83 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         86,20  -1,7   -1,51      87,71 
Brent/ICE         88,45  -2,1   -1,93      90,38 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.192,74  -0,5   -21,10    4.213,84 
Silber           66,28  -1,6   -1,08      67,35 
Platin         1.698,09  -1,3   -21,82    1.719,91 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

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June 12, 2026 10:07 ET (14:07 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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