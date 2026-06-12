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Cherry SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur finanziellen Stärkung und Absicherung des Zukunftsprogramms "Project Blossom"



12.06.2026 / 16:38 CET/CEST

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München, 12. Juni 2026 - Der Vorstand der Cherry SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht für die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen. Die vollumfängliche Verpflichtung des Großaktionärs Argand zur Ausübung seiner Bezugsrechte ist dabei ein klares Signal des Vertrauens. Der mit der Kapitalerhöhung verbundene Mittelzufluss dient der gezielten Finanzierung des operativen Zukunftsprogramms "Project Blossom" und sichert die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit der Gesellschaft. Wie bereits in der heute veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung dargelegt, schließt sich die Kapitalmaßnahme an die auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 22. Mai 2026 beschlossene vereinfachte Kapitalherabsetzung an. Das Grundkapital soll unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu 9,720 Mio. Euro auf bis zu 15,795 Mio. Euro durch die Ausgabe neuer Aktien erhöht werden. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 5:2 bezogen auf die Höhe des Grundkapitals vor und 5:8 nach Kapitalherabsetzung, zu einem Bezugspreis von 1,04 Euro je Aktie angeboten. Dies entspricht einem Abschlag von 21,94 % auf den theoretischen Ex-Bezugsrechtspreis (TERP) von 1,33 Euro. Es besteht die Möglichkeit zum Überbezug. Dies bedeutet, dass jeder bezugsberechtigte Aktionär über den auf seinen Bestand an Aktien nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses entfallenden Bezug hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer neuer Aktien zum festgelegten Bezugspreis je Aktie abgeben kann. Nicht bezogene Aktien werden im Anschluss ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mindestens zum Bezugspreis angeboten werden. Das Angebot der neuen Aktien erfolgt prospektfrei, da der erwartete Gesamtemissionserlös weniger als 12 Mio. Euro betragen wird. Auch die neuen Aktien sollen im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Cherry SEs Großaktionärin, eine Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP, welche rund 34,6 % des bestehenden Grundkapitals hält, unterstützt den Kurs des Managements ausdrücklich, wird ihre Bezugsrechte vollumfänglich ausüben und erwägt darüber hinaus den Erwerb weiterer Aktien. Mittels dieser Kapitalmaßname schafft die Cherry SE ein eigenständiges und solides finanzielles Fundament, um das mit Unternehmensmeldung vom 7. Mai 2026 angekündigte Zukunftsprogramm "Project Blossom" kraftvoll voranzutreiben. Das Programm basiert auf fünf strategischen Säulen und zielt darauf ab, die Komplexität im verbleibenden Kerngeschäft mit Peripheriegeräten (Gaming & Office) abzubauen, globale Vertriebskanäle zu optimieren sowie die operative Ertragskraft nachhaltig zu stärken. Die Kosten für die operative Restrukturierung und die zukünftigen Wachstumsinvestitionen des Kerngeschäfts werden durch die Barkapitalerhöhung von laufenden M&A-Aktivitäten entkoppelt. CHERRY stellt damit sicher, dass strategische Optionen ohne zeitlichen oder wirtschaftlichen Druck im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre realisiert werden können. Rogier Volmer, CEO der Cherry SE: "Mit der heute beschlossenen Kapitalerhöhung und der vollen Rückendeckung unseres Hauptaktionärs schaffen wir ein finanzielles Fundament für unser Transformationsprogramm. Wir bauen Komplexität ab, stärken unsere Finanzkraft und stellen die volle Handlungsfähigkeit am Kapitalmarkt wieder her, um CHERRY zurück auf einen profitablen Wachstumspfad zu führen." Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE

Nicole Schillinger

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