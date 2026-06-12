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WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol:
Lang & Schwarz
12.06.26 | 18:10
140,32 Euro
-22,04 % -39,68
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
140,26140,3818:11
140,52140,7418:11
XTB
12.06.2026 16:32 Uhr
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(1)

SpaceX Aktie vor Handelsstart: Mega-Debüt dominiert die Aktien News

Es ist der unumstritten spektakulärste Tag des Börsenjahres: Das Raumfahrt- und KI-Imperium von Elon Musk betritt das öffentliche Parkett. Die SpaceX Aktie (gelistet unter dem Ticker SPCX) befindet sich aktuell im offiziellen Pre-Launch-Status an der Technologiebörse Nasdaq, hat den regulären Handel jedoch noch nicht aufgenommen. Laut aktuellen Berichten aus den Handelsräumen wird ein erster Eröffnungskurs bei rund 175 US-Dollar erwartet - was einem massiven Aufschlag gegenüber dem finalen IPO-Festpreis von 135 US-Dollar pro Aktie entspricht. Diese enorme Spanne sorgt in den weltweiten Aktien News für eine regelrechte Hysterie unter Privatanlegern und institutionellen Investoren gleichermaßen.

SpaceX Aktie Chart (M5) Chartanalyse

SpaceX Aktie Chart (M5) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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