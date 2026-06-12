Berlin/Wetzlar (ots) -Zur Abstimmung am Freitag sendet Buderus mit einer mobilen Out-of-Home-Aktion vor dem Bundesrat eine beruhigende Botschaft an alle, die beim Heizen Planungssicherheit suchen.Im Zuge der aktuellen Diskussionen rund um das Gebäudemodernisierungsgesetz (GEG) ist Buderus vor Ort: Mit einer mobilen Out-of-Home-Aktion bringt die Heiztechnikmarke ihre Botschaft direkt vor den Bundesrat. Auf einem Promo-Truck steht: "Wenn Heizungsgesetze kommen und gehen, braucht man Heizsysteme mit Zukunft."Konzipiert wurde die Aktion von Zum goldenen Hirschen. Die Idee: Buderus nutzt den politischen Moment, ohne selbst politisch zu werden. Denn beim Ziel besteht Einigkeit: Heizen soll effizienter, nachhaltiger und zukunftssicherer werden. Gleichzeitig sorgen neue Vorgaben, Übergangsfristen und Ausnahmen bei vielen Menschen für offene Fragen und Verunsicherung.Genau hier setzt Buderus an. Die Marke bietet Heizsysteme für unterschiedliche Gebäude, Anforderungen und Modernisierungsvorhaben - von der Wärmepumpe über Hybridsysteme bis hin zum effizienten Gas-Brennwertgerät. Damit zeigt Buderus: Auch in bewegten Zeiten gibt es passende Systemantworten für alle, die ihre Heizlösung verlässlich planen wollen.Denn die Diskussion um das Gebäudemodernisierungsgesetz hat viele Menschen verunsichert. Neue Vorgaben, neue Ausnahmen, neue Fragen: Welche Heizlösung hat auch morgen Bestand? Buderus beantwortet das mit einem einfachen Signal: Moderne Heizsysteme müssen zukunftssicher sein, auch wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern.Die mobile OOH-Aktion übersetzt diesen Anspruch in ein einfaches Bild: Während im Bundesrat über Rahmenbedingungen beraten wird, macht Buderus sichtbar, worauf sich Hausbesitzer:innen und Fachhandwerk verlassen können - auf Heiztechnik mit System, Flexibilität und Zukunft.Mit der Aktion verbindet Buderus Aktualität, Ort und Markenversprechen zu einem aufmerksamkeitsstarken Auftritt im öffentlichen Raum. Die Botschaft: Die Zeiten sind dynamisch. Aber mit Buderus bleibt Heizen planbar.Weitere Informationen auf wwww.buderus.de (https://www.buderus.de/de)Zum goldenen Hirschen ist eine der größten inhabergeführten Agenturen in Deutschland. Mit fast 330 Mitarbeitenden an fünf Standorten in Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart bieten die Hirschen vollintegrierte Kommunikationslösungen an. Teams aus Content-, Digital-, Influencer-, Konzept-, PR-, Social- und Strategie-Expert:innen entwickeln zielgenaue und kreative Lösungen von hoher Relevanz und Wirksamkeit. Durch die dezentrale Struktur in Form von fünf Standorten mit sich ergänzenden Kompetenzschwerpunkten betreut die Agenturmarke eine Fülle an Unternehmen, Verbänden und Institutionen aus unterschiedlichsten Bereichen.Pressekontakt:Zum goldenen HirschenLukas Harney, Etat Directorharney@hirschen.de01708148262Original-Content von: Buderus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117804/6293487