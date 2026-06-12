Gefahr durch den SpaceX-Börsengang?
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|SpaceX legt zu Handelsbeginn zweistellig zu
|New York - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX ist nach seinem Börsengang am Freitag für zunächst gut 150 US-Dollar im freien Börsenverkehr gehandelt worden. Es dauerte allerdings über zwei Stunden, bis...
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|BREAKING SpaceX: Der erste Kurs ist da!
|Der mit Spannung erwartete Tag ist endlich da. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk feiert sein historisches Debüt an der US-Börse Nasdaq. Die ersten Indikationen ließen bereits Großes erahnen. Nun...
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|Elon Musk becomes the world's first trillionaire after SpaceX's historic IPO
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|SpaceX opens at $150, an 11% pop for the most anticipated debut in history
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