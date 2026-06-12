© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-BildfunkDie US-Inflation meldet sich mit Wucht zurück. Energiepreise, Nahostrisiken und ein robuster Arbeitsmarkt setzen die Federal Reserve unter Druck. Für Anleger könnte das unangenehm werden.Der Inflationsdruck in den USA nimmt wieder zu. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai deutlich stärker als erwartet. Vor allem höhere Energiekosten und die Spannungen im Nahen Osten trieben die Preise. Nach Angaben des Arbeitsministeriums legte der Erzeugerpreisindex für die Endnachfrage im Mai um 1,1 Prozent zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 0,7 Prozent gerechnet. Auf Jahressicht stieg der Index um 6,5 Prozent. Das war der stärkste Anstieg seit November 2022. Besonders stark verteuerten sich …
Enthaltene Werte: US2605661048,US6311011026,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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