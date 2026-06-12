Palantir bleibt technologisch stark und profitiert vom wachsenden Bedarf an KI-Software in Behörden, Verteidigung und komplexen Datenumgebungen. Doch die Aktie steht unter Druck, weil Investoren zunehmend politische Risiken, staatliche Abhängigkeiten und öffentliche Vertrauensfragen einpreisen. Besonders der Widerstand in Großbritannien zeigt, dass Palantirs nächste Wachstumsphase nicht nur von Produkten und Verträgen abhängt, sondern auch von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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