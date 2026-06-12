Microsofts Xbox-Sparte steht trotz enormer Reichweite unter Druck, weil die interne Accountability-Marge offenbar nur noch bei rund drei Prozent liegt. Hohe Investitionen von mehr als 20 Milliarden Dollar, sinkende Umsätze ohne Activision Blizzard King und steigende Hardwarekosten werfen Fragen zur Profitabilität der Gaming-Strategie auf. Nach dem Geschäftsjahresende am 30. Juni könnten geplante Stellenstreichungen zeigen, wie konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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