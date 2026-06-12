Zürich (ots) -Die genossenschaftliche Industriegruppe Hammer Group (https://hammer.ch/) stärkt ihre Position als Anbieterin hochwertiger Lösungen für Gebäudeinfrastruktur und öffentliche Räume. Sie übernimmt die Anteprima Concept AG (https://www.anteprima.ch/) in Illnau (Zürich) und erweitert damit ihr Markenportfolio sowie ihre Produktionskompetenz. Durch die Integration ergänzt die Gruppe ihre bestehenden Tochtergesellschaften aus den Produktbereichen Veloparkieranlagen, Personenunterstände, Absperrsysteme, Stadtmobiliar, Balkonbau, Garderoben, Arbeitsplattformen und Normteile.Anteprima Concept steht mit den Marken Bättig und Manufakt für erstklassige Design- und Outdoor-Möbel, die seit Jahrzehnten als Klassiker gelten. Sie verbinden zeitloses Design mit Schweizer Qualität, Handwerkskunst und hoher Wiedererkennbarkeit. Die Integration bildet eine solide Grundlage, um weitere Produktmarken mit unverwechselbarer Positionierung gezielt auszubauen.Synergien stärken, Wachstum fördernDie zu Anteprima gehörende Fertigung in Ungarn erhöht die Produktionskapazitäten der Gruppe und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für die Herstellung gruppenweit standardisierter Produkte. Mit der Übernahme festigt die Hammer Group zudem ihre Position bei der Vermarktung in den Bereichen Architektur, Gastronomie und öffentlicher Raum.Dazu Harry Kramis, CEO Hammer Group: "Die Eingliederung bringt operative und strategische Synergien in Vertrieb, Marktauftritt und Produktion. Mit dem kompetenten Team von Anteprima Concept schaffen wir einen wichtigen Wachstumsbaustein für die Unternehmensgruppe und die gemeinsame Zukunft."Im Vertrieb arbeitet Anteprima mit der MAKK AG (https://makk.ch/), einer Tochtergesellschaft der Hammer Group, zusammen. Emilio Melliger, CEO der MAKK AG, verantwortet die Integration und Weiterentwicklung der Anteprima Concept AG innerhalb der Gruppe. "Mit Bättig und Manufakt ergänzen zwei starke Schweizer Marken das Portfolio unserer Gruppe. Wir wollen die Identität und den Charakter dieser Designklassiker bewahren, ihre Sichtbarkeit im Markt stärken und die Entwicklung neuer Perspektiven für Kunden, Partner und die Marken selbst vorantreiben", erklärt Melliger.Die vollständige Medienmitteilung finden Sie hier (https://info.consign.agency/hubfs/consign/Docs/Documents_Kunden/Hammer%20Group/Genossenschaft%20Hammer_Anteprima_Medienmitteilung_260612.pdf).Pressekontakt:consign partners AGRichard-Wagner-Strasse 6, 8002 ZürichTelefon: +41 44 210 30 60E-Mail: hammer@consign.chOriginal-Content von: Hammer Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090257/100940633