Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) fordert verstärkte Investitionen in die Ebola-Vorsorge und -Bekämpfung, da der aktuelle Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda die anhaltende Bedrohung durch diese tödliche Krankheit sowie die dringende Notwendigkeit unterstreicht, die öffentlichen Gesundheitssysteme in ganz Afrika zu stärken. Der Ausbruch wird durch den Virusstamm "Bundibugyo" verursacht, für den es derzeit weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische Behandlung gibt.

Zwar wurden Fortschritte bei der Erkennung und Bekämpfung von Ausbrüchen erzielt, doch zeigen wiederkehrende Ebola-Notfälle weiterhin gravierende Lücken in den Bereichen Forschung, Überwachung, Sensibilisierung der Bevölkerung und Zugang zu lebenswichtigen medizinischen Hilfsgütern auf. Die AHF fordert Regierungen, Geber und globale Gesundheitsorganisationen nachdrücklich auf, Investitionen Vorrang einzuräumen, die die Vorsorge jetzt und vor dem Auftreten künftiger Ausbrüche stärken.

"Ebola stellt nach wie vor eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar, und jeder Ausbruch macht deutlich, dass Vorsorge nicht als Nebensache betrachtet werden darf", sagte Dr. Kate Ssamula, stellvertretende Büroleiterin von AHF Africa und Leiterin der Abteilung für Monitoring und Evaluierung. "Wir benötigen höhere Investitionen in die Forschung, verstärkte Aufklärungsmaßnahmen in der Bevölkerung, einen besseren regionalen Zugang zu persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Laborbedarf sowie eine transparente und genaue Berichterstattung seitens der Gesundheitsbehörden, namentlich der Weltgesundheitsorganisation und des Africa CDC. Die Stärkung der Kapazitäten des Africa CDC zur Koordinierung und Bewältigung von Ausbrüchen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um Leben zu schützen und künftige Gesundheitsnotfälle zu verhindern."

Die AHF fordert zudem eine verstärkte Unterstützung der lokalen Produktion in ganz Afrika, da der Kontinent bei wichtigen Gesundheitsgütern darunter PSA, Impfstoffe, Medikamente und Diagnosemittel nach wie vor stark von externen Lieferanten abhängig ist. Der Ausbau der regionalen Produktionskapazitäten würde die Bereitschaft zur Bekämpfung von Ausbrüchen verbessern, Schwachstellen in der Lieferkette verringern und die langfristige Gesundheitssicherheit stärken.

Angesichts der anhaltenden Ebola-Ausbrüche fordert die AHF die politischen Entscheidungsträger weltweit auf, gemeinsam mit afrikanischen Regierungen und Institutionen widerstandsfähigere Gesundheitssysteme aufzubauen, die in der Lage sind, Ebola und andere Bedrohungen durch Infektionskrankheiten schnell und wirksam zu erkennen, einzudämmen und darauf zu reagieren. Die AHF befürwortet eine regional gesteuerte Reaktion auf den aktuellen Ausbruch, wobei das Africa CDC die am besten geeignete und zeitnahste Institution für die Koordinierung der Vorsorge- und Reaktionsmaßnahmen ist.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Organisation im Bereich der HIV/AIDS-Gesundheitsversorgung, versorgt mehr als 3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter die USA sowie Afrika, Lateinamerika/Karibik, den asiatisch-pazifischen Raum und Osteuropa, mit modernster medizinischer Versorgung und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org, finden Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

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