Das diplomatische Tauziehen um ein Ende des Iran-Kriegs gleicht einer Achterbahnfahrt. Während Teheran ein baldiges Rahmenabkommen signalisiert, sorgt US-Präsident Donald Trump mit heftigen Vorwürfen und neuen Drohungen für Verunsicherung an den Märkten. Steht die mühsame Waffenruhe nun vor dem plötzlichen Scheitern?Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sieht ein Rahmenabkommen zwischen seinem Land und den USA in greifbarer Nähe. "Die Absichtserklärung von Islamabad stand noch nie so kurz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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