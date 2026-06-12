Der mit Spannung erwartete Tag ist endlich da. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk feiert sein historisches Debüt an der US-Börse Nasdaq. Die ersten Indikationen ließen bereits Großes erahnen. Nun steht der allererste Kurs fest: 150,00 Dollar! Die Anleger reißen sich förmlich um die Papiere dieser neuen Super-Aktie.Was für ein sensationeller Auftakt für SpaceX. Die Aktie ist mit einem massiven Aufschlag in den Handel gestartet und hat den offiziellen Emissionspreis von 135 Dollar weit hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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