Schwalbach am Taunus (ots) -Moderne Haarentfernung für besondere Momente: Zeitersparnis, Effektivität und Planungssicherheit für die HochzeitWer sich auf eine Hochzeit vorbereitet - ob als Braut, Gast oder Begleitung - setzt bei Beauty-Themen zunehmend auf Methoden, die zuverlässig funktionieren und sich langfristig in den Alltag integrieren lassen.Eine repräsentative Appinio-Studie 02/2026* zeigt deutlich, worauf Konsumentinnen bei der Haarentfernung besonders Wert legen: Knapp 75 % der befragten Frauen schätzen einen geringen Zeitaufwand bei der Haarentfernung zuhause. Gerade in der intensiven Planungsphase rund um Hochzeiten, Urlaube, Feiern und Sommer-Events spielt eine verlässliche und zeitsparende Beautyroutine eine entscheidende Rolle.Gleichzeitig wünschen sich viele Frauen eine Haarentfernungsmethode, die an unterschiedlichen Körperzonen zuverlässig funktioniert - von Beinen und Achseln bis hin zum Intimbereich. Die repräsentative Appinio-Studie 02/2026 zeigt: Besonders Nutzerinnen von IPL-Geräten berichten von hoher Wirksamkeit, vor allem an den Beinen, den Achseln und im Intimbereich. Damit bestätigt die repräsentative Studie, dass IPL eine der vielseitigsten Lösungen für die Haarentfernung zuhause ist - ideal für alle, die sich langfristig und stressfrei auf besondere Anlässe wie Hochzeiten vorbereiten möchten. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis spielt für viele Frauen eine wichtige Rolle. Die Studie* zeigt: Ungefähr 69 % wünschen sich eine Haarentfernungsmethode, bei der Preis und Leistung langfristig überzeugen.Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzen genau hier an: Sie vereinen Zeitersparnis, Effektivität, Komfort, Preis/Leistung und bieten ganzheitliche Lösungen für Frauen, die sich mit einer langanhaltenden Haarentfernung beschäftigen. Als Testsieger bei BILD.de steht das Braun Skin i-expert IPL zudem für eine moderne, komfortable und benutzerfreundliche IPL-Haarentfernung für zu Hause.Was ist IPL?IPL steht für Intense Pulsed Light. Das IPL-Gerät sendet Lichtimpulse aus, die auf das Haar unter der Hautoberfläche gerichtet sind. Das Licht zielt speziell auf das Melanin ab und versetzt den Haarfollikel in einen Schlafzustand, wodurch die Entwicklung des Haarwachstums gestoppt wird.Ganzkörperlösung für die Hochzeitsvorbereitung: Braun Skin i-expert IPL und Braun Silk-expert Pro 5 IPL für zu HauseAls eine der weltweit führenden Marken im Bereich Beauty-Tech für die Haarentfernung zuhause bietet Braun mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL zwei Lösungen, die fortschrittliche Technologie, Sicherheit und langanhaltende Ergebnisse miteinander verbinden - optimal für die Vorbereitung auf Hochzeiten, Flitterwochen und festliche Anlässe und langanhaltend glatte Haut für besondere Momente.Mit bis zu 2 Jahren glatter Haut ** liefern das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine langanhaltende Lösung im Bereich der Haarentfernung und bieten eine Alternative zum Laser für zuhause***. Damit erfüllen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL das Bedürfnis nach einer effektiven Haarentfernung, die bereits Monate vor dem großen Tag beginnt und über ihn hinaus anhält.Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL liefern verschiedene Aufsätze für jeden Hochzeits-LookOb trägerloses Brautkleid, kurzes Sommerkleid oder Hochzeitsreise-Outfit - das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL sind als Ganzkörperlösung entwickelt und verfügen über fünf passgenaue Aufsätze**** für verschiedene Körperzonen:- Smart-Flex-Aufsatz für Beine und Arme- Standardaufsatz für die Achseln- Extra breiter Aufsatz für Brust und Rücken- Präzisionsaufsatz für den Intimbereich- Mini-Präzisionsaufsatz für Gesicht und kleinere BereicheDiese Vielfalt machen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer der führenden Lösungen für eine ganzheitliche, langanhaltende Haarentfernung zuhause - ideal für alle, die ihren Hochzeitstag frei von Gedanken an Stoppeln oder Haarentfernung genießen wollen. Ergänzend dazu wurde das Braun Skin i-expert IPL im aktuellen Vergleichstest von BILD.de als Testsieger ausgezeichnet.So werden das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL für viele Anwenderinnen zur festen Routine aus Effizienz, Genauigkeit und Komfort - besonders in der intensiven Vorbereitungszeit rund um Hochzeiten oder andere besondere Anlässe.Sichtbare Ergebnisse rechtzeitig vor dem großen TagExpert:innen bestätigen die schnelle Wirksamkeit der Braun IPL-Geräte:"Je nach Braun-IPL-Gerät können Nutzer:innen bereits nach 1 bis 3 Anwendungen sichtbare Ergebnisse erzielen", sagt Dr. Lisa Marie Kammer, Senior Scientist - Research & Development bei Braun.Diese frühen Resultate machen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer attraktiven Alternative gegenüber klassischen Methoden wie Waxing oder Sugaring, die oft mehr Zeit, Vorbereitung oder häufigere Wiederholungen erfordern - ein entscheidender Vorteil in der Hochzeitsvorbereitung.Technologie & Sicherheit für einen besonderen AnlassMit modernster Technologie setzen die Braun IPL-Geräte neue Maßstäbe für die Haarentfernung zuhause. Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL bieten beide:- SkinPro 2.0 Hauttonsensor: passt die Intensität der Lichtimpulse kontinuierlich an den Hautton an- Sicherheitsfunktionen mit Hautkontaktsensoren: Lichtimpulse werden nur bei direktem Hautkontakt ausgelöst - daher wird auch keine Schutzbrille benötigt- App-Guidance zur Unterstützung der gesamten RoutineDas Braun Skin i-expert IPL bietet zusätzlich:- KI-gestützte Schritt-für-Schritt-Anleitung und Live-Tracking der Abdeckung zu behandelnder Körperbereiche- Personalisiertes Feedback- Routinen-Tracking und ErinnerungsfunktionenSo ermöglichen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine sichere, individuell abgestimmte und langanhaltende Haarentfernung - ganz ohne Schutzbrille.Zeitersparnis in der Hochzeitsplanung: nur 10 Minuten pro Woche*****Ein weiteres entscheidendes Argument ist die deutliche Zeitersparnis: Die Behandlung mit dem Braun Skin i-expert IPL benötigt nur etwa 10 Minuten pro Woche***** und kommt ohne Vor- oder Nachbereitung aus. Die langanhaltende Wirkung sorgt zudem dafür, dass Anwendungen nach und nach seltener werden - ein klarer Vorteil gegenüber kurzlebigen Methoden.Dr. Melanie Hartmann, externe dermatologische Beraterin für Braun und Ärztin für Dermatologie, sagt: "IPL-Technologie eignet sich besonders für die Haarentfernung zuhause, da größere Hautareale effizient behandelt werden können und bei regelmäßiger Anwendung langanhaltende Ergebnisse möglich sind."Langfristige Investition für Hochzeit & darüber hinausAuch das Preis-Leistungs-Verhältnis spielt für viele Frauen eine wichtige Rolle. Die Studie* zeigt: 69 % wünschen sich eine Haarentfernungsmethode, bei der Preis und Leistung langfristig überzeugen. Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL positionieren sich hier als kosteneffiziente Alternative zu Rasieren, Waxing oder Sugaring.Zwar sind die Geräte zunächst eine Investition, über einen längeren Zeitraum betrachtet ermöglichen sie jedoch bis zu zwei Jahre glatte Haut** - ganz ohne laufende Folgekosten. Damit eignen sie sich ideal für alle, die sich nicht nur für den Hochzeitstag, sondern langfristig für eine zuverlässige Haarentfernung entscheiden möchten.Was unterscheidet das Braun Skin i-expert IPL vom Braun Silk-expert Pro 5 IPL?Mit zwei unterschiedlichen IPL-Lösungen deckt Braun verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben ab:Braun Silk-expert Pro 5 IPL- Leistungsstarkes IPL-Gerät mit hoher Blitzfrequenz für eine schnelle Behandlung großer & kleiner Flächen- Gleiche Aufsätze wie beim Skin i -expert IPL für gezielte Anwendungen im Gesicht und in sensiblen Bereichen- App Unterstützung mit AnwendungsempfehlungenBraun Skin i-expert IPL- Intelligente Unterstützung per App: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und auf dein Haar & Körperbereich personalisierte Anwendungsempfehlungen- Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktion helfen, den Behandlungsplan einzuhalten- Ideal für alle, die ihre Beautyroutine digital unterstützen und optimieren möchteBraun Skin i-expert IPL und Braun Silk-expert Pro 5 IPL: Die passende Lösung für jede Hochzeits-Beauty-RoutineDas Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL stehen für langanhaltende Ergebnisse, innovative Technologie und maximale Zeitersparnis - perfekt für die Hochzeitssaison. Ob mit intelligenter App-Unterstützung beim Braun Skin i-expert IPL oder mit leistungsstarker Effizienz beim Braun Silk-expert Pro 5 IPL: Beide Geräte bieten eine zuverlässige, von der Skin Health Alliance dermatologisch getestete, IPL-Technologie für zuhause.Die Wahl richtet sich nach den persönlichen Vorlieben - die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bleiben gleich.Verfügbarkeit und PreiseBraun IPL-Geräte sind im Elektrofachhandel, in ausgewählten Drogeriemärkten sowie online erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen - je nach Modell und Set - in unterschiedlichen Preissegmenten und ermöglichen so eine Auswahl entsprechend der persönlichen Vorlieben und des Budgets.UVPs:- Braun Skin i-expert IPL: UVP ab 719,99EUR******- Braun Silk-expert Pro 5 IPL: UVP ab 519,99EUR******Über Procter & Gamble Procter & Gamble(P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.x.com/proctergamble.*durchgeführt von Appinio (02/2026)**Unter Einhaltung des Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren***Vergleich zwischen Laser und IPL für den Heimgebrauch**** Die mitgelieferten Aufsätze können je nach ausgewähltem IPL-Modell variieren.*****Beine (Ober- und Unterschenkel), Achseln, Bikinzone, Oberlippe******Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuelle Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Pressekontakt:Pressekontakt BraunProcter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbacha.T.,Director Communications Grooming DACH, Nina Knecht-Sicenica, E-Mail:knecht.n@pg.comKetchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfClara Althaber, E-Mail: clara.althaber@omc.com, Tel.: +49 162 2887943Original-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/6293510