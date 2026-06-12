Auf den Emissionspreis 135 $ folgte der erste Kurs 150 $, somit Zeichnungsgewinn 11,11 %. Öffentliche Klatscharie an üblicher Stelle. Ausgegebene Aktien: 555.555.555 Stück, auch das wird in den US-Medien breit sichtbar gemacht. Die Medienpräsenz einer Mondlandung wäre kaum größer. Öffentlich vorgerechnet wird auch der persönliche Superlativ.
Um 11:46 war es vollbracht: Musk = Billionär No. 1. Zum ersten festgestellten Kurs verfügt Elon Musk in Summe seiner Anteile an SPACEX und TESLA über ein Vermögen von mehr als 1.000 Mrd. $. Er ist reichster Zeitgenosse mit großem Abstand! (Sicherheitshalber hinzugefügt: soweit öffentliche Daten vorliegen.)
"SPCX" Nasdaq-Kürzel bildete nach wenigen Minuten bei 168,75 $, genau 25 % über dem Emissionspreis, eine erste Spitze. Es gibt aber auch die "Dark Side of the Moon":
AST SPACEMOBIL aktuell - 12,0 %. ROCKET LAB - 7,23 %.
Helmut Gellermann
Um 11:46 war es vollbracht: Musk = Billionär No. 1. Zum ersten festgestellten Kurs verfügt Elon Musk in Summe seiner Anteile an SPACEX und TESLA über ein Vermögen von mehr als 1.000 Mrd. $. Er ist reichster Zeitgenosse mit großem Abstand! (Sicherheitshalber hinzugefügt: soweit öffentliche Daten vorliegen.)
"SPCX" Nasdaq-Kürzel bildete nach wenigen Minuten bei 168,75 $, genau 25 % über dem Emissionspreis, eine erste Spitze. Es gibt aber auch die "Dark Side of the Moon":
AST SPACEMOBIL aktuell - 12,0 %. ROCKET LAB - 7,23 %.
Helmut Gellermann
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