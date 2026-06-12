Erfurt (ots) -Mit der großen Preisverleihung fand das 34. Deutsche Kinder Medien Festival Goldener Spatz in Erfurt seinen Abschluss. Insgesamt wurden Filme, Serien, digitale Angebote und herausragende Protagonist*innen mit zwölf Preisen geehrt - darunter "Die Sendung mit der Maus - Blindenfußball" (WDR) und Lisa Vanhemelrijck für ihre schauspielerische Leistung im Film "Heute heißen alle Sorry" (KiKA/hr).In der Kategorie Wettbewerb Non-Fiktion - Kurzfilm & Kurzformat setzte sich "Die Sendung mit der Maus - Blindenfußball" (WDR) durch. Das Maus-Team begleitet eine Blindenfußball-Mannschaft und erklärt anschaulich die Besonderheiten dieser inklusiven Sportart. Die Sachgeschichte "Blindenfußball" ist eine Produktion der Matthias Wegmann Filmproduktion im Auftrag des WDR. Die Redaktion verantwortet Pascal Dombrowicz (WDR).Das Urteil der Kinderjury: "Wir haben uns dafür entschieden, dass 'Blindenfußball' gewinnt, weil es ein sehr wichtiges Thema war. Wir fanden es informativ und sehr gut erklärt. Anhand des Beispiel-Spiels entstand ein Spannungsbogen. Viele wussten nicht einmal, dass es Blindenfußball gibt. Wir erhoffen uns, dass mehr Leute diesen Sport kennenlernen. Wir fanden es faszinierend, wie die blinden Menschen sich über das Spielfeld hinweg bewegt haben. Es wurden gut die Unterschiede zwischen Fußball und Blindenfußball erklärt, sodass es auch kleineren Kindern Spaß machen würde, den Film zu schauen. Deshalb freuen wir uns, dass der 'kleine Bruder' vom Fußball den Goldenen Spatz gewonnen hat."Der GOLDENE SPATZ für die beste Darstellerin ging an Lisa Vanhemelrijck für ihre Rolle als Bianca in "Heute heißen alle Sorry" (KiKA/hr). In dem Coming-of-Age-Film kämpft Bianca um die Anerkennung ihrer Familie - bis sie auf ihr großes Idol trifft und alles durcheinandergerät. Der Film ist eine Koproduktion von CALA Film, den belgischen Produzenten Sallie Gardner and Domm (De Mensen), dem niederländischen Produzenten Pupkin Film (Juliet) und KiKA unter Beteiligung des Hessischen Rundfunk, gefördert unter anderem von der Mitteldeutschen Medienförderung, der Hessen Film & Medien GmbH, der Thüringer Staatskanzlei und anderer. Redaktionell verantwortlich zeichnen Stefan Pfäffle (KiKA) und Patricia Vasapollo (hr).Das Urteil der Kinderjury: "Dieses Jahr hat die Schauspielerin Lisa Vanhemelrijck den Goldenen Spatz verdient, denn ihre schauspielerische Leistung war hervorragend. Ihre Mimik und Gestik haben perfekt zu ihren Emotionen gepasst. Lisa hat sich gut in ihre Rolle hineinversetzt. Ihre Fähigkeit, zwischen verschiedenen Emotionen zu wechseln, hat uns am Ende überzeugt. Hätte man nicht gewusst, dass dies ein Film war, hätte man gedacht, dass es Bianca wirklich gibt - so authentisch hat Lisa gespielt."Der GOLDENE SPATZ ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. 2026 wurde zum 34. Mal eingeladen, sich einen Überblick über qualitativ hochwertige deutschsprachige Produktionen für Kinder zu verschaffen. Die feierliche Preisverleihung fand am 12. Juni 2026 im ZUGHAFEN Kulturbahnhof Erfurt statt.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6293514