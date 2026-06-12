Der deutsche Leitindex hat am Freitag von einer überraschenden Entspannung im Nahen Osten profitiert. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs ließ die Ölpreise spürbar sinken und trieb den DAX kräftig an. Zudem sorgte das historische Marktdebüt von SpaceX für ordentlich Rückenwind an den globalen Handelsplätzen.Der DAX war zeitweise um mehr als zwei Prozent gestiegen und kurzzeitig über die 21-Tage-Durchschnittslinie geklettert. Am Ende stand der Leitindex noch 1,76 Prozent im Plus bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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