© Foto: Eric Gay - APDer größte Börsengang der Geschichte könnte einen milliardenschweren Schattenmarkt entlarven. Erst nach Ablauf wichtiger Sperrfristen zeigt sich, was manche Anleger tatsächlich besitzen.Der Börsengang von SpaceX wird nicht nur zum größten IPO der Geschichte, sondern könnte auch eine wenig bekannte Schattenwelt des Finanzmarkts schonungslos offenlegen. Während das von Elon Musk geführte Unternehmen mit einer Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar an die Börse geht und dabei rund 75 Milliarden US-Dollar einsammelt, richten sich die Blicke vieler Investoren auf einen Markt, auf dem seit Jahren Anteile an begehrten Privatunternehmen gehandelt werden - oft fernab jeder Transparenz. Besonders …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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