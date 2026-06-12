Youtube zieht bei seinen Premium-Abos die Preisschraube an. Teilweise wird es nun um ein Drittel teurer. Betroffen ist nicht nur die Basisversion für Einzelpersonen, sondern auch die Abos für Familien und Student:innen sowie Premium Lite. "YouTube ohne Grenzen. Keine Werbeunterbrechungen" verspricht die Videoplattform den Abonnent:innen seiner Premium-Angebote. Doch dafür müssen Interessierte künftig tiefer in die Tasche greifen. Nachdem der Mutterkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n