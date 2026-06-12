Die Interim Legal AG, ein führender Anbieter alternativer Rechtsdienstleistungen auf dem Schweizer Markt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Chambers and Partners in deren "NewLaw 2026 Guide" aufgenommen wurde. Damit ist es das erste Mal, dass ein Schweizer Anbieter flexibler juristischer Personaldienstleistungen in diesem Leitfaden aufgeführt wird.

Die Rankings von Interim Legal AG werden in zwei Kategorien aufgeführt: Anbieter alternativer Rechtsdienstleistungen in Europa (Band 2) und Weltweite flexible Vermittlung von juristischem Personal (Band 3). Die Rankings sind das Ergebnis einer gründlichen, unabhängigen Untersuchung durch Chambers and Partners. Dabei werden unter anderem Mandanten und Marktteilnehmer ausführlich und vertraulich befragt.

Seit ihrer Gründung in Zürich im Jahr 2020 hat sich die Interim Legal AG einen Namen gemacht. Mit einem sorgfältig zusammengestellten Netzwerk erfahrener Juristen unterstützt das Unternehmen je nach Bedarf interne Rechts- und Compliance-Abteilungen. So entstehen flexiblere und effizientere Arbeitsmodelle. Die Auszeichnung auf diesem Niveau bereits im ersten Jahr der Teilnahme spiegelt die Qualität und Beständigkeit der Dienstleistungen wider, die sowohl Kunden als auch Beratern geboten werden.

Sebastian Fanai-Danesh, Mitgründer und Geschäftsführer der Interim Legal AG, erklärte: "Wir sind stolz darauf, sowohl in der Kategorie 'Flexible Personalvermittlung im Rechtsbereich' als auch als führender Anbieter alternativer Rechtsdienstleistungen in Europa ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung gebührt unserem Team, das unermüdlich am Aufbau und Wachstum des Unternehmens gearbeitet hat, sowie unseren Beratern, die für unsere Kunden hervorragende Arbeit leisten und den Kunden selbst, die uns ihre Aufträge anvertraut haben."

Diese Anerkennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem alternative Rechtsdienstleister in der Schweiz und in ganz Europa weiter an Bedeutung gewinnen. Weltweit wird der Wert der ALSP-Branche auf $28,5 Milliarden geschätzt, wobei die Rechtsabteilungen von Schweizer Unternehmen zunehmend auf ALSPs und flexible Personalbeschaffung als strategisches Instrument für die Transformation setzen.

Über Interim Legal

Über ihr Netzwerk von mehr als 4.500 Anwälten und Compliance-Spezialisten stellt die Interim Legal AG Rechtsabteilungen und Rechtsdienstleistern ein flexibleres und effizienteres Modell der Rechtsberatung bereit. Das Unternehmen wurde 2020 von Sebastian Fanai-Danesh und Marc Widmer gegründet und hat seinen Sitz in Zürich, Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.interimlegal.ch oder LinkedIn.

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Sebastian Woller

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