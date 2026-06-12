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WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol: SPX
Frankfurt
12.06.26 | 20:33
145,58 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
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5-Tage-Chart
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 5-Tage-Chart
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146,64146,9820:49
XTB
12.06.2026 20:18 Uhr
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BÖRSE HEUTE: DAX steigt, SpaceX begeistert Anleger und Ölpreis fällt (12.06.2026)

Die Börse Heute präsentiert sich zum Wochenschluss freundlich. Sinkende Ölpreise, starke Halbleiterwerte und ein erfolgreicher Börsenstart von SpaceX sorgen für positive Stimmung an den internationalen Aktienmärkten. Gleichzeitig unterstützen überraschend robuste US-Konjunkturdaten sowie rückläufige Inflationserwartungen die Risikobereitschaft der Anleger.

Für die Börse Aktuell stehen vor allem die Entwicklung der Technologiebranche, die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA sowie die weitere Bewegung am Ölmarkt im Fokus. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen deutet vieles auf eine Stabilisierung der Marktstimmung hin.

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