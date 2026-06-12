Nach der steilen Wasserstoff-Rallye legte die ITM Power-Aktie zuletzt den Rückwärtsgang ein. Äußerst scharf mit rund -50%, doch kritisch ist das bislang jedoch nicht, denn der Kurs hält sich weiter oberhalb zentraler Unterstützungen. Damit bleibt die Frage spannend, ob ausgerechnet dieser Rücklauf den nächsten Anstieg vorbereitet. Nach -50% Zeit für eine Erholung In der letzten Analyse stand die starke Ausgangslage der ITM Power-Aktie im Fokus. Zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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