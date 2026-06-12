© Foto: Lev Radin - Sipa USADas SpaceX-IPO hat Wall Street in Atem gehalten. Und das Debür ist geglückt. Zwischenzeitlich notierte die heiß begehrte Aktie mehr als 30 Prozent im Plus. Am Ende des ersten Tages stand am Ende ein Plus von 19,2 ProzentDer erste Handelstag von SpaceX ist Geschichte, und er war genau das Spektakel, auf das alle hingefiebert hatten. Die Aktie des Raumfahrtkonzerns legte zum Handelsschluss knapp unter 20 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zu und notierte zuletzt bei rund 161 US-Dollar. Das Börsendebüt gilt bereits jetzt als das größte in der Geschichte der US-Kapitalmärkte. Elon Musk ist damit offiziell der erste Trillionär der Welt. Sein Anteil am Raketenbauer allein wird zu IPO-Konditionen …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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