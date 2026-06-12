Die US-Börsen haben eine historische Handelswoche letztlich mit Kursgewinnen beendet. Neben dem fulminanten Börsendebüt von SpaceX sorgten auch Hinweise auf ein baldiges Friedensabkommen im Nahen Osten für Erleichterung auf dem Parkett. Vor allem im Tech-Sektor gab es am Freitag einige wilde Kursbewegungen zu bestaunen.Zum Handelsende am Freitag notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,70 Prozent höher bei 51.202,26 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,50 Prozent auf 7.431,46 Punkte.Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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