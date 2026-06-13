Battery X Metals beruft Automobilindustrie-Experten einer kanadischen Tochtergesellschaft eines der weltweit führenden Premium-Automobilhersteller mit Hauptsitz in München in sein Advisory Board, um die Kommerzialisierung seines zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben

Highlights der Pressemitteilung:

Battery X Metals erweitert sein Advisory Board durch die Ernennung von Herrn Zachary Funk, einem Fachmann aus der Automobilindustrie mit Erfahrung in der kanadischen Division eines der weltweit führenden Premium-Automobilhersteller, und stärkt dadurch die Vermarktungskapazitäten und Initiativen zur Einbindung der Industrie weiter, während das Unternehmen die Einführung seiner zum Patent angemeldeten Technologie zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien vorantreibt. Herr Funk verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Händlernetzwerk, Vertriebsstrategie, Customer Experience Management und Kfz-Einzelhandel. Es wird erwartet, dass er strategische Leitlinien für Vermarktungswege, Partnerschaftsentwicklung, Kundenakzeptanz und Markteinführungsstrategien für Kfz-Servicenetzwerke, Händlerverbände, Flottenbetreiber und breitere Interessengruppen in der Branche bereitstellen wird. Die kontinuierliche Erweiterung des Advisory Boards spiegelt die Strategie von Battery X Metals wider, erfahrene Branchenexperten und Betreiber im Einklang mit den Kommerzialisierungszielen des Unternehmens an Bord zu holen und den Ausbau strategischer Partnerschaften, Initiativen zur Marktakzeptanz sowie Einsatzmöglichkeiten zu fördern, während das Unternehmen seine Batterielebenszyklus-Plattform weiterentwickelt, die darauf ausgerichtet ist, die Lebensdauer von EV-Batterien zu verlängern, die Gesamtbetriebskosten zu senken und den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge mit abgelaufener Herstellergarantie zu bedienen.

Vancouver, British Columbia - 12. Juni 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW0, WKN:A41RJF) ("Battery X Metals" oder das "Unternehmen"), ein auf die Exploration von Energieressourcen und Technologien im Bereich der Energiewende spezialisiertes Unternehmen, gibt die Berufung von Herrn Zachary Funk in sein Advisory Board (das "Advisory Board") bekannt. Herr Funk ist ein erfahrener Experte der Automobilbranche und bekleidet derzeit eine Position im Bereich regionaler Vertrieb und Betrieb bei der kanadischen Tochter eines der weltweit führenden Hersteller von Premium-Automobilen (der "globale Premium-Automobilhersteller") mit Hauptsitz in München, Deutschland.

Die Ernennung von Herrn Funk in das Advisory Board schließt an die zuvor angekündigte Ernennung von Herrn Jeffrey Greenberg an, ehemaligem Direktor und leitendem Angestellten des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc., wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Dezember 2025 bekannt gegeben, und unterstreicht die fortgesetzte Erweiterung des Advisory Boards, um eine multidisziplinäre Gruppe von Branchenführern, Geschäftsführern und auf die Vermarktung fokussierten Beratern aufzubauen, um die Weiterentwicklung und Markteinführung seiner Batterielebenszyklus-Technologien zu unterstützen.

Ernennung von Zachary Funk

Herr Funk verfügt über umfangreiche Erfahrung in Vertrieb, Betrieb und Entwicklung von Händlernetzwerken und war in leitenden Positionen in einigen der renommiertesten Premium-Automobilkonzerne Kanadas tätig. In seiner aktuellen Position beim globalen Premium-Automobilhersteller überwacht er die operative Leistung von 13 Managementteams in ganz Kanada und setzt dabei die Maßstäbe für eine umfassende Reihe von wichtigen Leistungskennzahlen für Vertrieb und Kundenerfahrung, wie etwa Umsatzziele, Kundenzufriedenheitskennzahlen und Standards für die Abwicklung im Einzelhandel. Er ist dafür verantwortlich, dass Einzelhändler die globalen Erwartungen der Marke an Servicequalität, Leistung und Präsentation konsequent erfüllen. Durch diese Rolle trägt Herr Funk direkt zur regionalen Umsetzung der Vertriebs- und Betriebsstrategien des globalen Premium-Automobilherstellers für eine seiner weltweit anerkannten, auf Leistung und Design ausgerichteten Marken bei, stärkt kundenorientierte Initiativen und fördert betriebliche Exzellenz im gesamten Netzwerk.

Vor seiner derzeitigen Position beim globalen Premium-Automobilhersteller war Herr Funk in verschiedenen Führungsfunktionen im Markenmanagement tätig und leitete sowohl den Neuwagen- als auch den Gebrauchtwagenbereich für weltweit bekannte Automobilmarken innerhalb der GAIN Group, die ein Netzwerk von mehr als 20 Autohäusern auf Vancouver Island und im Lower Mainland von British Columbia betreibt.2

Rolle im Advisory Board von Battery X Metals

Im Rahmen seiner Berufung in das Advisory Board wird Herr Funk das Unternehmen in beratender Funktion unterstützen und strategische Einblicke in die Entwicklung und Vermarktung seiner zum Patent angemeldeten Software- und Hardwaresysteme für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien (das "Rebalancing-Gerät") geben. Angesichts seiner Erfahrung in Vertrieb, Betrieb und Händlernetzwerk wird Herr Funk dem Unternehmen in Fragen der Geschäftsentwicklung, Markteintrittsstrategien und des Engagements innerhalb des umfassenderen Kfz-Ökosystems beratend zur Seite stehen. Insbesondere wird Herr Funk das Unternehmen durch strategische Einblicke in Ansätze zur Zusammenarbeit mit Automobilkonzernen, Händlernetzen und Servicenetzwerken unterstützen und bei Strategien zur Kundenakzeptanz und Markteinführung beraten.

Leistungsprüfung des zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Lithium-Ionen-Batterien

Battery X Metals hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. einen funktionierenden Prototyp der nächsten Generation entwickelt, der die verbleibende Lebensdauer von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) verlängert, indem Ungleichgewichte auf Zellenebene ausgeglichen werden, da diese die Leistung im Laufe der Zeit verschlechtern. Die Validierung des Rebalancing-Geräts hat eine messbare Kapazitätswiederherstellung und eine Verbesserung der Reichweite über mehrere EV-Plattformen hinweg gezeigt, was das Potenzial der Technologie zur Senkung der Austauschkosten, zur Verlängerung der Fahrzeuglebenszyklen und zur Förderung der Nachhaltigkeit durch eine effizientere Nutzung vorhandener Batterieressourcen unterstreicht.

Wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 4. Juli, 25. Juli, 24. Oktober 2025 und 13. Januar 2026 veröffentlicht, absolvierte das Unternehmen eine Reihe von realen Fahrleistungstests (jeweils ein "Test" und zusammen die "Tests") an zwei vollelektrischen Nutzfahrzeugen der Klasse 3 (jeweils ein "Elektro-Lkw" und zusammen die "Elektro-Lkws"). Im ersten Test stellte das Rebalancing-Gerät eine stark degradierte Batterie mit einer Reichweite von etwa 40 Kilometern auf geschätzte 295 Kilometer ohne Beladung wieder her, was einer Steigerung um 255 Kilometern bzw. einer Verbesserung um etwa 637 Prozent entspricht. Im zweiten Test identifizierte die integrierte Diagnosefunktion des Rebalancing-Geräts von BATX eine defekte Zelle innerhalb einer parallel geschalteten Gruppe, die zu einer vorzeitigen Abschaltung des Fahrzeugs geführt hatte, wenn der Ladezustand ("SOC") unter etwa 60 % fiel. Durch gezielten Zellaustausch, gefolgt von einem Rebalancing, konnte die effektive Reichweite des Elektro-Lkw von etwa 40 Kilometern auf geschätzte 265 Kilometer ohne Beladung wiederhergestellt werden, was einer Steigerung um 225 Kilometer bzw. einer Verbesserung um etwa 563 Prozent entspricht.

Im dritten Test, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Oktober 2025 bekannt gegeben, konnte der zweite Elektro-Lkw in einer anschließenden Validierungsbewertung nach etwa vier Monaten und 2.000 Kilometern realen Betriebs eine stabile Reichweite erreichen. Das Fahrzeug erreichte während des ersten Tests eine geschätzte Reichweite von etwa 250 Kilometern und eine gewichtete durchschnittliche effektive Reichweite von etwa 220 Kilometern pro voller Ladung über einen kumulativen Ladezustand von 0,92. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die durch gezielte Maßnahmen und Rebalancing erzielte Verbesserung über einen längeren Zeitraum hinweg Bestand hatte und nur geringfügige Schwankungen im Leistungsbereich aufwies. Dies belegt die Nachhaltigkeit des Reblancings und dessen Potenzial, die verbleibende Nutzungsdauer der Batterien zu verlängern sowie die Leistung und Effizienz bei Elektrofahrzeugen für Privatkunden, Flotten und gewerbliche Anwendungen zu verbessern. Im vierten Test, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Januar 2026 mitgeteilt, gab das Unternehmen die Ergebnisse eines Praxistests an einem leichten Elektrofahrzeug bekannt, das mit einem stark unausgeglichenen Lithium-Ionen-Batteriepack mit 144 Zellen ausgestattet war und dadurch praktisch nicht mehr betriebsfähig war. Vor dem Rebalancing wurde die Reichweite auf etwa 0,1 Kilometer pro Ladung geschätzt. Nach Abschluss eines vollständigen Rebalancings erreichte das Fahrzeug unter gemischten Fahrbedingungen eine durchschnittliche geschätzte Reichweite von etwa 135,9 Kilometern pro Ladung.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. Mai 2026 mitgeteilt, gab das Unternehmen die Ergebnisse einer Reihe von Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Tests bekannt, die von mehreren unabhängigen internationalen Kfz-Servicezentren an mehrpoligen Elektrofahrzeugplattformen der BYD Company Limited ("BYD") durchgeführt wurden. Dabei kam die patentanhängige Batterie-Rebalancing-Technologie der nächsten Generation des Unternehmens zum Einsatz, die eine geschätzte Verbesserung der Reichweite von bis zu etwa 84 Kilometern pro Ladung ergab. Die Ergebnisse, die bei den BYD-Modellen Song, Seal und Han beobachtet wurden, sollen laufende Validierungs-, Kommerzialisierungs- und Einführungsinitiativen im Zusammenhang mit der Technologieplattform des Unternehmens zum Batterie-Rebalancing unterstützen und ihre potenzielle Anwendbarkeit auf Elektrofahrzeug-Ökosysteme mit hohem Volumen weiter demonstrieren.

Insgesamt belegen die Tests die Fähigkeit des Rebalancing-Geräts, die durch ein Ungleichgewicht der Batteriezellen verursachten Kapazitätseinbußen wiederherzustellen, die verbleibende Nutzungsdauer zu verlängern und Defekte auf Zellebene in EV-Batteriepacks zu diagnostizieren - ohne auf kostspielige Komplettaustausche des Batteriepacks zurückgreifen zu müssen. Durch die Bereitstellung von Batterie-Rebalancing- und Diagnosefunktionen für mehrere Elektrofahrzeuge und -Konfigurationen ist das Unternehmen in der Lage, den wachsenden Bedarf an skalierbaren, kostengünstigen Lösungen zur Verlängerung und Wiederherstellung der Batterielebensdauer zu decken, da bis 2031 voraussichtlich fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge weltweit nicht mehr unter ihre ursprüngliche Herstellergarantie fallen werden.5,6

Das Unternehmen stärkt seine Kommerzialisierungsstrategie durch laufende Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, die sich auf die Optimierung von Standardarbeitsanweisungen (SOP), die Verbesserung der Softwarefunktionalität, die Vorbereitung auf die Zertifizierung durch Underwriters Laboratories (UL), die Erweiterung der Kompatibilität mit Adaptern für verschiedene Elektrofahrzeugmarken und -modelle sowie die Umsetzung von Verbesserungen am Hardware-Design für seine zum Patent angemeldete Rebalancing-Plattform für Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation konzentrieren. Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Januar 2026 setzt das Unternehmen die Entwicklung von Adapter- und Steckverbinderlösungen für die Batterieplattform des Tesla Model 3 fort und unterstützt damit seine umfassendere Kompatibilitätsausbaustrategie, die auf die führende Marke für Elektrofahrzeuge in den USA abzielt. Nach der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Mai 2026, in der die Lieferung von drei zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräten für Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation und zugehörigen unterstützenden Komponenten angekündigt wurde, setzt das Unternehmen diese Systeme weiterhin ein, um laufende Validierungsaktivitäten, die Entwicklung von Adaptern, die Produktverfeinerung und die Vermarktungsbereitschaft zu unterstützen. Im Rahmen dieser Bemühungen treibt das Unternehmen die technische Entwicklung und die wirtschaftliche Bewertung seiner Plattform zum Batterie-Rebalancing weiter voran, um eine breitere Markteinführung zu erreichen.

Da die Anzahl der Elektrofahrzeuge mit abgelaufener Herstellergarantie, deren Batterie einen Leistungsabfall aufgrund von Zell-Ungleichgewicht aufweist, gleichzeitig mit dem sich entwickelnden EV-Markt wächst, ist es das Ziel des Unternehmens, die verbleibende Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien zu verlängern, die Gesamtbetriebskosten für Flottenbetreiber und Verbraucher zu senken und Kfz-Servicecentern neue Einnahmequellen für die Diagnose und das Rebalancing von Elektrofahrzeugbatterien zu bieten, um den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Elektromobilität zu erleichtern. Die Berufung von Herrn Funk in das Advisory Board stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Stärkung der Zusammenarbeit mit der Industrie und der Beschleunigung von Kommerzialisierungsinitiativen dar.

"Wir freuen uns sehr, Herrn Funk in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen", sagte Massimo Bellini Bressi, CEO von Battery X Metals. "Seine Tätigkeit bei der kanadischen Niederlassung eines der weltweit führenden Hersteller von Premium-Fahrzeugen sowie seine frühere Erfahrung bei Premium-Autohausgruppen verleihen ihm ein außergewöhnlich umfassendes Wissen in Bezug auf Händlernetzwerke, Kundenakzeptanz und Geschäftsentwicklung in der Automobilbranche. Die Fähigkeit von Herrn Funk, unsere zum Patent angemeldete Technologie der nächsten Generation mit den richtigen potenziellen Geschäftspartnern zu verbinden und praxisorientierte strategische Beratung zu bieten, wird von unschätzbarem Wert sein, da wir unser zum Patent angemeldete Rebalancing-Gerät für Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt bringen."

"Ich freue mich sehr, dem Advisory Board von Battery X Metals in einer so entscheidenden Phase im Vermarktungszyklus seines zum Patent angemeldeten Rebalancing-Geräts für Lithium-Ionen-Batterien beizutreten", so Zachary Funk. "Die Verlängerung der Lebensdauer von EV-Batterien ist nicht nur entscheidend, um die langfristigen Kosten für Eigentümer zu senken, sondern auch, um die Automobilindustrie in die Lage zu versetzen, ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachzukommen. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Premium-Automobilmarken und Händlernetzwerken freue ich mich darauf, dem Unternehmen beim Aufbau strategischer Partnerschaften, dem Öffnen von Vertriebskanälen und der beschleunigten Einführung dieser Technologie zu helfen."

Das Problem: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Herausforderungen an den Lebenszyklus von Batterien dar

Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 17,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.3 Da sich die gesamten Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2015 und 2023 Schätzungen zufolge auf über 40 Millionen Einheiten belaufen,4 ist davon auszugehen, dass die Herstellergarantie für einen beträchtlichen Teil der globalen EV-Flotte in den kommenden Jahren erlöschen wird.5, 6

Bis 2031 sollen weltweit fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge nicht mehr von der ursprünglichen Herstellergarantie gedeckt sein.5, 6 Diese Prognose basiert auf den aktuellen Zahlen hinsichtlich der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und den branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die mit einer Verschlechterung der Batterie, einer verringerten Kapazität und der Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs konfrontiert sind.7 Da die globale Elektrofahrzeugflotte weiter wächst, steigt die Nachfrage nach Technologien, die die Lebensdauer der Batterien verlängern, die langfristigen Betriebskosten senken und einen nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität unterstützen.

Die Lösung: Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Die eigene Software- und Hardwaretechnologie von Battery X Rebalancing Technologies soll diese Herausforderung meistern, indem sie die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert. Diese Innovation wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu verbessern und den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis zu bieten, indem die Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs der Batterie reduziert wird.

Der Schwerpunkt der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die vom National Research Council of Canada ("NRC") validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO4-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst auf einen einheitlichen Ladezustand (SOC) gebracht, mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah. Im Validierungstest wurden dann drei der fünfzehn Zellen gezielt aus dem Gleichgewicht gebracht - eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren SOC geladen und zwei Zellen wurden auf einen um 20 % niedrigeren SOC entladen -, was zu einer reduzierten Entladekapazität von 46,24 Ah nach dem Rebalancing mit der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies führte.

1 Öffentlich zugängliche Informationen von der Website des globalen Premium-Automobilherstellers (Quelle aus Gründen der Vertraulichkeit nicht verlinkt), 2 Gain Group, 3 Rho Motion - Global EV Sales 2024,4 IEA Global EV Outlook 2024, 5 IEA, 6 U.S. News, 7 Recurrent Auto

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

Email: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 694-9823

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

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Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit, das Rebalancing-Gerät erfolgreich zu vermarkten; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus dem Advisory Board oder der Ernennung von Herrn Funk zu erzielen; die Fähigkeit, kommerziell nutzbare Technologien zum Batterie-Rebalancing zu entwickeln, zu validieren und einzusetzen; die Fähigkeit, die Kompatibilität auf weitere EV-Batterieplattformen auszuweiten, einschließlich der erfolgreichen Entwicklung und Implementierung fahrzeugspezifischer Adapter- und Steckverbinderlösungen; technische, konstruktive, betriebliche oder fertigungstechnische Herausforderungen, die während der Produktentwicklung, -prüfung, -validierung, -zertifizierung oder -einführung auftreten; der Zeitplan und das Ergebnis der UL-Zertifizierungsmaßnahmen; Schwankungen bei den Ergebnissen künftiger Studien, Validierungen, Vorführungen, Pilotprogramme oder Einsätze in der Praxis; die Fähigkeit, strategische Partnerschaften, kommerzielle Vereinbarungen, umsatzgenerierende Beziehungen oder die Akzeptanz durch Kunden zu sichern oder aufrechtzuerhalten; die Marktakzeptanz der Technologie des Unternehmens; Veränderungen bei den Trends zur Einführung von Elektrofahrzeugen, bei Batterietechnologien, Batteriearchitekturen, Industriestandards oder Wettbewerbsbedingungen; regulatorische Entwicklungen; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; die Abhängigkeit von Partnern für Entwicklung, Fertigung, Validierung oder Vermarktung; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, branchenbezogene und geopolitische Bedingungen. 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