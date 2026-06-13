De.mem startet mit positivem Cashflow ins neue Jahr

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De.mem, das internationale Industriewasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, kann im ersten Quartal wieder von neuen Rekorden berichten. Die wesentlichen Meilensteine sind neue historisch höhe Kennzahlen nicht nur bei den Zahlungseingängen, sondern auch bei der Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge. Die Wachstumsdynamik des Unternehmens hält damit bereits seit 28 aufeinanderfolgenden Quartalen an, bei gleichzeitig positivem operativem Cashflow im ersten Quartal 2026. Seither sind die Zahlungseingänge gegenüber der Vorjahresperiode beständig gestiegen.

"Das Ergebnis unterstreicht ein weiteres Mal die Stärke unseres Geschäftsmodells mit hohen wiederkehrenden Cashflows", erklärt Firmenchef Andreas Kröll. Das Ergebnis spiegele die Kombination aus anhaltendem Wachstum der Zahlungseingänge, steigenden Margen durch den Fokus auf margenstarke, wiederkehrende Erlössegmente sowie ein diszipliniertes Kostenmanagement wider, so Kröll weiter.

Konkret lagen die Quartalszahlungseingänge bei rund 10,4 Mio. AUD. Das entspricht einem Wachstum von 31 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Resultat beinhaltet zweistelliges organisches Wachstum im gesamten Kerngeschäft des Unternehmens. Die durchschnittliche, jährlichen Wachstumsrate (CAGR) der Zahlungseingänge lag bei ca. 26 Prozent über den Zeitraum der vergangenen sieben Jahre. Der operative Cashflow bleibt positiv bei 504.000 AUD. Damit bekräftigt das Unternehmen seinen starken Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2026.

Ziele fest im Blick

Zur Vision des Unternehmens gehört es, der führende internationale Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und private Kundinnen und Kunden zu sein und das Umsatzwachstum durch margenstarke wiederkehrende Umsatzerlöse voranzutreiben. Für Industriekunden mit mehreren Standorten bietet De.mem eine One-Stop-Shop-Lösung mit hochwertigen Wasser- und Abwasseraufbereitungssystemen und erzielt dabei margenstarke, wiederkehrende Umsätze aus seinen Service- und Spezialchemikalienbereichen.

Für private Kundinnen und Kunden bietet De.mem seine Membranprodukte für Anwendungen in der häuslichen Wasseraufbereitung an - ein großes und wachsendes Segment im globalen Markt der Wasseraufbereitung.

Geschäft aus Deutschland heraus stützt das Ergebnis

Positiv verläuft für De.mem auch das Geschäft der deutschen Tochtergesellschaft. Diese trug mit ca. 350.000 AUD zum positiven Cashflow bei. Das sei insbesondere auf ein Großprojekt mit Beauftragung im September 2025 zurückzuführen, das De.mem im ersten Quartal 2026 umgesetzt habe, berichtet das Unternehmen. Konkret geht es dabei um ein Projekt zur Lieferung einer Abwasseraufbereitungsanlage für einen Unternehmenskunden im Bereich der Verzinkung. Das Gesamtvolumen lag bei etwa 500.000 AUD an Umsätzen/Zahlungseingängen. Nahezu alle Zahlungseingänge wurden vor dem 31. März 2026 vereinnahmt.

Starker Kassenbestand

Der Kassenbestand von De.mem erhöhte sich zum 31. März 2026 auf etwa 4,2 Mio. AUD, nach 4 Mio. AUD zum 31. Dezember 2025 und 3,3 Mio. AUD zum 30. September 2025. "Diese Verbesserung spiegelt die Stärke der operativen Cash-Generierung des Unternehmens im abgelaufenen Quartal wider", so Firmenchef Kröll.

Starker Beitrag der neuen Unternehmensteile

Die jüngste Akquisition von De.mem in Westaustralien, Core Chemicals Pty Ltd, entwickelte sich im abgelaufenen Quartal sehr positiv und erzielte ca. 1,6 Mio. AUD an quartalsweisen Zahlungseingängen (im Vergleich zu ca. 4 Mio. AUD an jährlichen Zahlungseingängen vor der Übernahme). Core Chemicals liefert Spezialchemikalien zur Extraktion und Rückgewinnung von Goldfragmenten aus dem Raffinerie-Abfallstrom an Kunden aus dem Goldbergbau.

Weiter Rekordergebnisse stützen die Prognose für das Gesamtjahr

Was die übrigen Finanzkennzahlen betrifft, so spricht aus Andreas Kröll's Sicht vieles dafür, dass das aktuelle Geschäftsjahr für De.mem ein weiteres Rekordjahr werden könnte. "Die starken Ergebnisse sind bemerkenswert, da das erste Quartal eines Kalenderjahres in der Regel etwas schwächer ist als die übrigen Quartale", erklärt der Firmenchef.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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Land: Australien

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