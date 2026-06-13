Die Circle-Aktie steht nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Wochen an einem charttechnisch spannenden Punkt. Nachdem der Kurs einen Großteil der vorherigen Rallye wieder abgegeben hat, rücken nun wichtige Unterstützungsbereiche in den Fokus. Gleichzeitig mehren sich erste Anzeichen dafür, dass die laufende Korrektur an Dynamik verlieren könnte. Damit stellt sich die Frage, ob sich aktuell eine attraktive Kaufzone ausbildet oder ob der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de