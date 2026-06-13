Große Meldung/Volltreffer? - Wieder großes Börsenkino? Jetzt kommt alles zusammen

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Ist das heute die große Meldung, die jetzt womöglich alles zusammenführt?

Der (Noch-) Geheimtipp könnte die nächsten Tage komplett Mainstream gehen. Am frühen Samstagmorgen wurde eine Meldung veröffentlicht, die unserer Meinung nach Potenzial haben dürfte, das auf die Bühne zu bringen, was wir großes Börsenkino nennen. Diese Aktie war schon einmal für einige Zeit der große Hot Stock der Zockergemeinde, jedoch nie wirklich im Mainsteam. Und diese Aktie hatte schon einmal an nur einem Handelstag nahezu prozentual dreistellig zulegen können: an der Heimatbörse in Kanada. Am Montag kann an der Deutschen Börse schon vorab gehandelt werden.

Große Meldung beim einstigen Hot Stock. - Folgt jetzt die Wiederbelebung?

Battery X* holt BMW-Manager für Kommerzialisierung!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals*

WKN: A41RJF

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

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Ad-hoc-Meldung vom frühen Samstagmorgen:

Battery X Metals Appoints Automotive Industry Professional from Canadian Subsidiary of One of the World's Leading Premium Automobile Manufacturers, Headquartered in Munich, Germany, to its Advisory Board to Advance Commercialization of Its Patent-Pending Lithium-Ion Battery Rebalancing Machine

HIER zur vollständigen Meldung.

Battery X (WKN: A41RJF)* könnte sich auf dem Weg befinden, eines der wirklich großen Probleme mit E-Fahrzeugen zu lösen. Das Unternehmen hat mit seiner zum Patent angemeldeten Rebalancing-Innovation womöglich etwas an der Hand, das selbst bei E-Autos, die kaum mehr Reichweite haben, wahre Wunder bewirken kann. Das klingt womöglich zunächst überzogen, doch sprechen die diversen Testergebnisse des Unternehmens eine ganz klare Sprache:

Tatsächlich wurde ein nahezu nicht mehr nutzbares E-Fahrzeug mit fast 0 Reichweite (100m) wieder auf eine Kapazität von durchschnittlich rund 136 km gebracht. Und als wäre das nicht Sensation genug, so schaffte es ein weiteres Testfahrzeug mit nur noch 40 km Reichweite nach einem sog. "Rebalancing" mit einer innovativen Technologie auf eine Distanz von rund 295 km, eine Verbesserung von sage und schreibe 637%. - Klingt unglaublich, oder? Es kommt noch besser: Auch der Langzeiteffekt wurde nachverfolgt. - Ein getestetes Fahrzeug zeigte nach rund vier Monaten und mehr als 2.000 km nach dem Rebalancing mit der Battery X Technologie weiterhin stabile Reichweitenleistung.

Fakt: Staatliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation hat validiert

- Immer noch nicht genug? Dann lesen Sie weiter, denn es kommt nochmal besser. Die staatliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation Kanadas, der NRC (Nation Research Council of Canada), hat die Innovation vonBattery X (WKN: A41RJF) quasi validiert. In einem Test wurde ein Batteriemodul künstlich aus dem Gleichgewicht gebracht, wodurch die Entladekapazität von 71,10 Ah auf 46,24 Ah fiel. Nach dem Rebalancing wurde die Kapazität auf 70,94 Ah wiederhergestellt, was nach Unternehmensangaben einer Rückgewinnung von rund 99% der durch Zell-Ungleichgewicht verlorenen Kapazität entspricht.

Die Wette lautet wohl in etwa so: Wird etwas richtig Großes aus Battery X? Und wie wird Battery X nach einem möglichen Wechsel an die große Börsenbühne Nasdaq bewertet werden?

Wir meinen: Schon am Montagmorgen könnte es mit der Aktie von Battery X wieder "heiß" werden, vor allem auch deshalb, weil das Unternehmen jetzt einige ganz offensichtlich heiße Eisen im Feuer hat.

Einige Zocker der Börsencommunity waren schon vor einigen Monaten überzeugt, dass aus der kleinen Battery X* (aktuell per Stand Samstagmorgen ca. 8 Mio. Euro Börsenbewertung) etwas wirklich Großes entstehen könnte. Die Aktie erreichte schonmal ein Hoch von über 10,00 € (aktuell noch unter 2,00 €). Doch jetzt könnte es wirklich soweit sein, dass die Aktie ins Rampenlicht und somit auf die wichtigen Bildschirme der der großen Investoren und Unternehmen landet:

Der Wechsel: Vom Nebenschauplatz an die Nasdaq?

Am frühen Samstagmorgen meldete das Unternehmen, dass ein BMW-Manager die Kommerzialisierung der bereits mehrfach erfolgreichen Innovation vorantreiben soll. Mit Zachary Funk kommt ein Automotive-Profi ins Advisory Board, der Erfahrung in Sales, Operations und Händlernetzwerken mitbringt. Zusammen mit einem weiterem Top-Manager, nämlich mit einem ehemaligen Manager der bekanntesten Schuhmarke der Welt Skechers Jeffrey Greenberg, strebt Battery X wohl an die Nasdaq, wie man bekannt gab.

Greenberg soll mit seinen Kontakten zum Kapitalmarkt in den USA und seiner großen Erfahrung helfen. Tatsächlich wurden sowohl ein F1-Filing bei der US-Behörde SEC eingereicht als auch eine US-Investmentbank beauftragt. Aktionäre warteten diesbezüglich noch sehnsüchtig auf ein Update. In unseren Augen sind die neuen Hirings ein ganz klares Signal. Jeffrey Greenberg von Skechers und Zachary Funk von der BMW Group sollen zur Transformation beitragen. Jetzt kommt also womöglich wirklich alles zusammen. - By the way:

Jeffrey Greenberg, ehemaliger Manager der bekanntesten Schuhmarke der Welt investiert in Battery X

Als Jeffrey Greenberg bei Skechers tätig war, entwickelte sich das Unternehmen von einem vergleichsweise kleinen Wachstumsunternehmen zu einer globalen Milliardenmarke. Heute wird der Schuhriese Skechers mit mehreren Milliarden US-Dollar bewertet und erwirtschaftet jährlich Umsätze in Milliardenhöhe. Greenberg hat bereits einmal miterlebt, wie ein Unternehmen von einer frühen Wachstumsphase in die internationale Skalierung übergeht.

Bei einer der jüngsten abgeschlossenenen Privatplatzierungen von Battery X (WKN: A41RJF) beteiligte er sich nach Unternehmensangaben bei selbst als Investor, nachdem er dem Beratungskomitee des Unternehmens beigetreten war, um, so gab man im O-Ton bekannt, "das Management bei strategischen Wachstumsinitiativen, der Positionierung am Kapitalmarkt, dem Aufbau von Partnerschaften sowie der weiteren Kommerzialisierung der Batterietechnologien zu unterstützen". Weiter heißt es von Battery X (WKN: A41RJF): "Seine Erfahrung in den Bereichen Markenaufbau, internationale Expansion und institutionelle Glaubwürdigkeit soll dazu beitragen, Battery X auf dem Weg zu einem weltweit anerkannten Unternehmen im Zukunftsmarkt der Lithium-Ionen-Batterietechnologie zu begleiten."

In seiner aktuellen Funktion bei einem weltweit führenden Premium-Automobilhersteller verantwortet Zachary Funk von der BMW Group die operative Leistung von elf Managementteams in ganz Kanada. Dabei steuert er ein breites Spektrum zentraler Leistungskennzahlen, darunter Vertriebsziele, Kundenzufriedenheitswerte sowie Standards für die Umsetzung im Einzelhandel. Zu seinen Aufgaben gehört es, sicherzustellen, dass die Händlerbetriebe die globalen Anforderungen der Marke hinsichtlich Servicequalität, Leistungsfähigkeit und Markenauftritt konsequent erfüllen.

Kommt bald Nasdaq? - Wenn ja, zu welcher Bewertung?

Schauen wir doch einmal auf einen kürzlich erfolgten Börsengang eines Unternehmens, das ebenso noch am Anfang steht, und zwar den bislang ohne kommerziellem Produkt dastehenden Brancheninnovator X-Energy. X-Energx ist ein US-amerikanisches Nukleartechnologie-Unternehmen, das eine neue Generation von Kernreaktoren entwickelt, sogenannte Small Modular Reactors (SMRs). Die Innovationen von X-Energy sind der sog. Xe-100, ein kleinerer, modular aufgebauten Hochtemperaturreaktor (als kleine Alternative zu Atomreaktoren) und der sog. Treibstoff TRISO. Auf den Punkt gebracht: Während die Welt immer mehr Strom für KI, Rechenzentren und Elektrifizierung benötigt, versucht X-Energy eine neue Generation sichererer, modularer Kernkraftwerke zu kommerzialisieren. Zum Börsengang (1 Mrd. USD Erlös) wurde das Unternehmen noch vor Kommerzialisierung mit rund 9 Mrd. USD bewertet.

Und Battery X (WKN A41RJF)? - Battery X Metals ist ein kanadisches Unternehmen im Bereich Batterietechnologie und Batteriemetalle, das versucht, mehrere zentrale Probleme der Elektromobilität zu adressieren: Rohstoffversorgung, Batterielebensdauer und Recycling. Unter anderem hat man auch eine Forschungskollaboration mit einer globalen Top-20-Universität. Die wichtigste aktuelle Innovation ist aber wohl die Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Technologie. Auf den Punkt gebracht geht die Story in etwa so: Während weltweit immer mehr Elektrofahrzeuge altern und Batteriegarantien auslaufen, versucht Battery X eine Technologie zu entwickeln, die Reichweite wiederherstellen und teure Batteriewechsel vermeiden könnte. Proofs-Of-Concept wurden bereits mehrere demonstriert.

Noch einmal: Die staatliche Forschungsorganisation NRC hat validiert. Und jüngst wurde das Battery-X-Rebalancing-Verfahren testweise bei mehreren BYD-Modellen angewendet und bei allen drei Fahrzeugen stieg nach Unternehmensangaben die geschätzte Reichweite nach dem Verfahren. BYD ist inzwischen der weltweit größte EV-Hersteller mit mehr als 4,5 Mio. New-Energy-Vehicles pro Jahr. - Also jetzt nochmal die Frage: Zu welcher Bewertung glauben Sie, könnte dieses Unternehmen ein IPO an der Nasdaq abwickeln? Eine Us-Investmentbank wurde bereits mandatiert, das F1-Filing bei der SEC ist eingereicht. Garantien? - Gibt es keine! Das Risiko? - Ist groß! Die Chancen wohl ebenso! In unseren Augen ist die News vom Wochenende ein weiteres Puzzleteil zum großen Ganzen, das jetzt komplettiert wurde und die Aktie jetzt womöglich bereit, ein Comeback zu feiern.

Montag wird spanend. Achja, und die aktuelle Bewertung an der Juniorbörse CSE: wie schon gesagt bei 8 Mio. Euro. Machen Sie selbst Ihre Due Diligence und prüfen Sie sorgfältig, was es mit dieser Battery X auf sich hat. Vielleicht kommen Sie zu einem ähnlichen Entschluss wie die Autoren: das Upside erscheint tatsächlich viel größer als bei den meisten Microcaps, die wir aktuell sehen.

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A41RJF )*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

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