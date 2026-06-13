Gold galt lange als Gewinner der Krise. Doch höhere Zinsen, Inflationssorgen und neue Hoffnung im Iran-Konflikt setzen den Preis unter Druck. Jetzt rückt eine wichtige Marke in den Fokus. Der Goldpreis steuert auf den zweiten Wochenverlust in Folge zu. Anleger rechnen mit höheren Zinsen. Zugleich fiel der Ölpreis, weil die Hoffnung auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zunahm. Peter Fertig von Quantitative Commodity Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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