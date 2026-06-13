Lange Zeit gestaltete sich der Freitagshandel (12. Juni) überaus zäh. Der Dax rang um Momentum. Schließlich gelang es dem deutschen Leitindex doch noch, die Kursbewegung anzukurbeln.Der gestrige Handelstag stand ganz im Zeichen des Börsendebüts von SpaceX. Die mediale Aufmerksamkeit war immens, schließlich handelte es sich um den bis dato größten Börsengang. Wie erwartet kam nach Handelsbeginn sofort Kaufdruck auf. Die Aktie stieg in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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