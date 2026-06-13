Anthropic hat mehrfach vor seinen KI-Modellen gewarnt und sich zuletzt sogar für eine Entwicklungspause ausgesprochen. Jetzt hat die US-Regierung Fable 5 und Mythos 5 gesperrt - aus Sicherheitsgründen. Die US-Regierung hat Anthropic dazu angewiesen, den Zugang zu seinen leistungsstärksten Modellen Fable 5 und Mythos 5 weltweit abzuschalten. Wie Techcrunch berichtet, begründet die Regierung diesen Schritt mit Sicherheitsbedenken - die Anthropic zuvor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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