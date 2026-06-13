Marcin Jakubowski stellt eine DIY-Sammlung der wichtigsten Maschinen der Menschheit zusammen und macht sie als Open Source verfügbar - sollte uns irgendwann etwas passieren. Er lebt in einem Haus, das er selbst entworfen und gebaut hat. Er bezieht seine Energie aus der Sonne, heizt sein Haus mit einem Holzofen und züchtet seinen eigenen Fisch und sein eigenes Gemüse. So sieht das Leben von Marcin Jakubowski aus - genau heute, im Jahr 2025. Der 53-Jährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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