GOLD: Nur leichte Aufwärtstendenzen! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 25/2026

Der Goldpreis aktuell notiert nach einer verlustreichen Handelswoche (rund 2,5% minus in der abgelaufenen Woche) bei 4.210,4 US-Dollar. Unsere Gold Prognose für die anstehende KW 25/2026 deutet trotz eines übergeordnet bärischen Chartbilds auf eine kurzfristige, leichte Stabilisierung hin: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % erwartet das aktuelle Setup für die kommenden Handelstage eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz.

?? Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick für den Goldpreis

?? Aktueller Status: Gold schließt die KW 24/2026 mit Verlusten bei 4.210,4 USD ab, rettet sich aber über die psychologische Marke von 4.200 USD.

?? Trend-Prognose KW 25/2026: Leicht bullische Tendenz ( 55 - Bullen-Szenario vs. 45 - Bären-Szenario) mit der Chance auf eine kurzfristige Entlastungsbewegung.

??? Kritische Unterstützung: Die SMA20 im 4h-Chart bei 4.168,9 USD muss zwingend gehalten werden, um neue Jahrestiefs abzuwenden.

?? Ausbruchs-Trigger: Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der SMA50 (4.310,5 USD) hellt das übergeordnete Chartbild wieder langfristig auf

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