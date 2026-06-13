Scania meldet einen Großauftrag über 105 Elektro-Lkw vom schwedischen Transportunternehmen Wibax. Die Fahrzeuglieferung ist Teil einer umfassenden Kooperation beider Firmen, die auch Wartung, Ladelösungen und digitale Dienste umfasst. Wibax ist ein Logistikdienstleister, der allen voran Bioöle und flüssige Chemikalien in Schweden und Finnland transportiert. Das Unternehmen betrachtet Batterie-betriebene Lkw als die langfristig am besten geeignete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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