Mit Pomelli will Google endlich Schluss mit Slop machen. Das KI-Tool soll selbstständig Designs erstellen, die zur Marke passen. Kann das funktionieren? Grafiken erstellen, eine Social-Media-Kampagne planen oder eine Webseite für das neue Produkt basteln. Alles Aufgaben, für die in Unternehmen Design-Teams zuständig sind oder ganze Agenturen beauftragt werden. Noch, denn Pomelli von Google Labs soll diese Prozesse automatisieren - und die Teams dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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