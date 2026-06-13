Während SpaceX gerade mit einer astronomischen Bewertung von 2,1 Billionen US$ Börsengeschichte schreibt, rückt Rocket Lab als die beste börsennotierte Alternative ins Rampenlicht. Die Aktie hat in den letzten drei Monaten über +70% zugelegt und es gibt gute Gründe, warum das erst der Anfang sein könnte und eventuell das bessere SpaceX. Der Ritterschlag vom NASDAQ Der Index-Anbieter Nasdaq hat offiziell bekannt gegeben, dass das Raumfahrtunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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