Führende Allergieexperten treffen sich in Istanbul, um zu erörtern, wie Wissenschaft, Prävention und Politik die weltweiten Auswirkungen allergischer Erkrankungen verringern können

ZÜRICH, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da allergische Erkrankungen weiterhin Hunderte Millionen Menschen weltweit betreffen und die Gesundheitssysteme zunehmend belasten, fordert die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ein neues Ziel für die globale Gesundheit: "Vision Zero" - eine Zukunft ohne die Belastung durch Allergien und Asthma.

Diese Vision wird das zentrale Thema des EAACI-Jahreskongresses 2026 sein, der vom 12. bis 15. Juni 2026 in Istanbul (Türkei) stattfindet. Dort werden sich Tausende von Klinikern, Forschern und Fachkräften aus dem Gesundheitswesen versammeln, um die neuesten wissenschaftlichen Fortschritte und die Zukunft der Allergie- und Asthmabehandlung zu erörtern.

Anstatt allergische und Atemwegserkrankungen als unvermeidbare und zunehmende Herausforderung für die öffentliche Gesundheit hinzunehmen, ist die EAACI der Ansicht, dass wissenschaftliche Innovationen, Präventionsstrategien und koordinierte politische Maßnahmen deren Auswirkungen auf Einzelpersonen, Familien und Gesellschaften erheblich verringern können.

"Vision Zero spiegelt unsere Entschlossenheit wider, über die Behandlung von Krankheiten hinauszugehen und uns der Prävention sowie der Verringerung der Krankheitslast zuzuwenden", so María Torres, Präsidentin der EAACI. "Der wissenschaftliche Fortschritt, den wir heute erleben, gibt uns Anlass, ehrgeizig zu sein. Durch die Zusammenarbeit zwischen Forschung, klinischer Praxis und dem öffentlichen Gesundheitswesen können wir auf eine Zukunft hinarbeiten, in der Allergien und Asthma das Leben von Millionen Menschen nicht mehr einschränken."

Der Kongress wird aktuelle Forschungsergebnisse und klinische Entwicklungen in den Bereichen Immuntherapie, Umwelt- und genetische Faktoren, digitale Gesundheitstechnologien, Präzisionsmedizin und präventive Ansätze vorstellen. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen zudem die gesundheitliche Chancengleichheit und die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass Fortschritte in der Allergie- und Asthmabehandlung Patienten weltweit zugänglich sind.

Allergische Erkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten chronischen Erkrankungen, wobei ihre Prävalenz in vielen Regionen weiter zunimmt. Die Belastung geht über das Gesundheitswesen hinaus und wirkt sich auf Bildung, Produktivität, Lebensqualität und psychisches Wohlbefinden aus. Vor diesem Hintergrund zielt die "Vision Zero"-Initiative der EAACI darauf ab, ein langfristiges Denken darüber anzuregen, was möglich ist, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer wirksamen Umsetzung und politischer Unterstützung einhergehen.

"Das Konzept von Vision Zero fordert uns heraus, anders zu denken", so André Moreira, Vice President of Congresses der EAACI. "Es regt die Allergie-Fachwelt dazu an, sich nicht nur auf die Behandlung von Krankheiten zu konzentrieren, sondern auch auf deren Prävention, die Minderung ihrer Auswirkungen und die Schaffung gesünderer Lebensumfelder für künftige Generationen."

Istanbul, das an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien liegt, bietet den perfekten Rahmen für internationale Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Der Kongress soll Experten aus aller Welt zusammenbringen, um die Fortschritte auf dem Weg zu einer Zukunft zu beschleunigen, in der die Belastung durch Allergien und Asthma deutlich verringert wird.

Über die EAACI

Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die führende Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergie und Immunologie einsetzt. Die EAACI setzt sich durch Forschung, Aufklärung, Interessenvertretung und die Förderung einer hochwertigen Patientenversorgung für die Verbesserung der Gesundheit von Menschen ein, die von allergischen Erkrankungen betroffen sind.

Medienkontakt: communications@eaaci.org