Der für seine skurrilen Challenges bekannte Youtuber MrBeast, der eigentlich Jimmy Donaldson heißt, hat als erste Person die Marke von 500 Millionen Abonnent:innen auf der Plattform geknackt. Sein Vermögen soll sich auf 2,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Jimmy Donaldson hat als Youtuber MrBeast auf der Plattform schon einige Rekorde gebrochen. Im November 2022 wurde er zum meistabonnierten Einzel-Creator auf Youtube. Im Juni 2024 erreichte er diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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