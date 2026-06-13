Devin Kim stieß im Jahr 2024 als einer der ersten Mitarbeiter:innen zu dem KI-Startup. Seine Bemühungen, den Chatbot Grok sicherer zu machen, seien allerdings unterbunden worden, wie es in seiner Klage heißt. SpaceX ist am Freitag an die Börse gegangen und nahm dabei rund 75 Milliarden Dollar ein - was Mitgründer und CEO Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte macht. Der Erfolg wird allerdings von einer Reihe negativer Nachrichten überschattet: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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