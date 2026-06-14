Die Hensoldt-Aktie war am Freitag mit einem Kursverlust von -5% der große Verlierer unter den größeren deutschen Werten. Was drückte so stark auf den Kurs des Rüstungselektronikherstellers und wie sollten Anleger sich nun positionieren? Eine Bank sieht Rot Die Hensoldt-Aktie litt zum Wochenschluss unter einer neuen Branchenstudie der Investmentbank Morgan Stanley über den Rüstungssektor, die wenig schmeichelhaft ausfiel. Die Analysten der Bank stuften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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