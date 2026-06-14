Starbucks treibt die Neuausrichtung seines internationalen Geschäfts voran. Nach dem Umbau in China prüft der Kaffeegigant nun offenbar strategische Optionen für Japan. Dazu könnte auch ein Teilverkauf der Landesgesellschaft gehören. Die Aktie setzt bereits zum Rebound an.• Starbucks könnte sein kapitalintensives Auslandsgeschäft deutlich verschlanken.• Das Lizenzmodell verspricht höhere Margen bei geringeren operativen Risiken.• Analysten rechnen bereits mit einer spürbaren Erholung des Gewinns.Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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