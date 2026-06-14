Starke Margen, robuste Cashflows und eine dominante Marktstellung machen diesen Blue Chip seit Jahren zu einem Favoriten vieler Anleger. Jetzt kommt zusätzlicher Rückenwind hinzu: Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur, neue Chancen im Wasserstoffgeschäft und eine charttechnische Ausgangslage, die einen neuen Kursschub bringen könnte.Wer an der Börse nach Qualität und Verlässlichkeit sucht, kommt an diesem Industrie-Giganten kaum vorbei. Das Unternehmen ist in zahlreichen Schlüsselindustrien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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