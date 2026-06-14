Innerhalb eines Monats hat Bitcoin als weltweit größte Kryptowährung über 20 Prozent seines Wertes verloren. Mit dem Kursrückgang mehren sich einmal mehr Stimmen, die das Ende des digitalen Vermögenswerts prognostizieren. Doch trotz massiver Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs, einer schwachen Marktstimmung und zunehmender Skepsis vieler Investoren sprechen zentrale Fundamentaldaten weiterhin für die Kryptowährung. Milliardenabflüsse aus ETFs belasten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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