Der lang erwartete Börsengang von SpaceX ist geglückt. Elon Musks Raumfahrtunternehmen gab am Freitag sein Debüt an der Nasdaq und sorgte unmittelbar für Begeisterung unter Anlegern. Während der Ausgabepreis bei 135 US-Dollar je Aktie festgesetzt worden war, sprang der Kurs im Tagesverlauf zeitweise um rund 25 Prozent auf etwa 175 US-Dollar. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 160,95 US-Dollar. Nach dem IPO erreicht SpaceX eine Marktkapitalisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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