Die Hypoport-Aktie versucht nach der jüngsten Schwächephase einen Boden auszubilden und steht damit an einem charttechnisch spannenden Punkt. Nachdem der Kurs in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten war, rücken nun wichtige Unterstützungsbereiche in den Fokus. Gleichzeitig mehren sich erste Anzeichen dafür, dass die Abwärtsdynamik nachlassen könnte. Damit stellt sich die Frage, ob der Aktie eine nachhaltige Trendwende gelingt oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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