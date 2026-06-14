Die US-Börsen befinden sich weiterhin in Reichweite ihrer Rekordstände. Während Technologie-, KI- und Halbleiterwerte den Markt in den vergangenen Monaten angetrieben haben, sind zahlreiche etablierte Konsum- und Einzelhandelsunternehmen deutlich zurückgeblieben. Genau darin sehen einige Analysten aktuell eine seltene Chance: Mehrere Marktführer ihrer jeweiligen Branchen werden derzeit zu Bewertungen gehandelt, die zuletzt vor vielen Jahren zu beobachten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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