Venneman bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, KI und Unternehmenstechnologie mit, während sich IQM auf den geplanten Börsengang an der Nasdaq vorbereitet

IQM Quantum Computers, der weltweit führende Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, gab heute die Berufung von Barbara Venneman in seinen Vorstand bekannt. Venneman stärkt die Kompetenz des Vorstands in den Bereichen digitale Transformation, Kommerzialisierung von Unternehmenstechnologien und globale Geschäftsausweitung, während IQM seine kommerzielle Präsenz weltweit ausbaut. Darüber hinaus wird CEO und Mitbegründer Jan Goetz den Mitbegründer Juha Vartiainen als Vertreter der Gründer im IQM-Vorstand ablösen.

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IQM Appoints Barbara Venneman, Vanguard Board Director and Former Global Head of Deloitte Digital, to its Board of Directors

Frau Venneman tritt dem Vorstand von IQM nach einer herausragenden Karriere an der Schnittstelle von Spitzentechnologie, Strategie und Unternehmenstransformation bei. Zuletzt war sie als Global Head von Deloitte Digital tätig und hatte zuvor verschiedene globale Führungspositionen inne, darunter die des Global Chief Growth Officer sowie die des Global Marketing, Sales Service Leader. Darüber hinaus hat sie strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen und Innovationsökosystemen aufgebaut und so das Wachstum sowie die Einführung neuer Technologien vorangetrieben. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratung globaler Unternehmen bei technologiegetriebener Transformation verfügt Frau Venneman über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen digitale Innovation, Markteinführungsstrategien, Aufbau von Ökosystemen und der weltweiten Skalierung der Technologieeinführung.

"Barbaras Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler Technologieunternehmen und bei der Begleitung von Unternehmen durch transformative Veränderungen macht sie zu einer hervorragenden Bereicherung für unseren Vorstand, während wir uns auf den Börsengang vorbereiten und unsere geschäftliche Präsenz in den USA und weltweit ausbauen", sagte Sierk Poetting, Vorsitzender des Verwaltungsrats von IQM. "Da wir unseren Weg hin zum fehlertoleranten Quantencomputing beschleunigen, wird ihre Erfahrung in den Bereichen Kommerzialisierung von Unternehmenstechnologie, KI und Governance von unschätzbarem Wert sein. Ich möchte auch Juha für sein Engagement und seinen Beitrag als Vertreter der Gründer im Vorstand danken."

IQM entwickelt Quantencomputer von Grund auf und verfügt über die gesamte Wertschöpfungskette vom Chipdesign und der Fertigung über die Systemmontage bis hin zur Software und der Cloud-Plattform. Diese vertikale Integration ermöglicht IQM die direkte Kontrolle über seine Innovationszyklen und bietet Kunden die Wahl, wie sie die Lösung einsetzen möchten: vor Ort mit vollständiger Eigenverantwortung für die Infrastruktur oder über einen Cloud-Zugang. Das Ergebnis ist eine Plattform mit offener Architektur, die darauf ausgelegt ist, die Einführung der Quantentechnologie zu beschleunigen und die Entstehung von Unternehmens- und Forschungsökosystemen rund um diese Technologie zu fördern.

"IQM hat sich durch eine Kombination aus technologischer Exzellenz, Kundenorientierung und Umsetzungsstärke als führendes Unternehmen auf dem aufstrebenden Markt für Quantencomputing etabliert. Was mich an dem Unternehmen besonders beeindruckt hat, ist sein Engagement für den Aufbau eines skalierbaren und zugänglichen Quanten-Ökosystems, das den heutigen Anforderungen von Unternehmen gerecht wird und sie gleichzeitig auf die Chancen von morgen vorbereitet. Während Quantencomputing den Sprung von der Forschung in die praktische Anwendung schafft, ist IQM hervorragend positioniert, um nachhaltigen Mehrwert für Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen. Ich freue mich darauf, das weitere Wachstum und die strategischen Ziele des Unternehmens zu unterstützen", sagte Barbara Venneman.

Frau Venneman ist derzeit Mitglied des Beirats von Decagon.AI, einem Anbieter von KI-Software für Unternehmen, sowie Mitglied des Vorstands von Vanguard, einem der weltweit größten Vermögensverwalter. Zuvor war sie Mitglied des Vorstands von Reality Changers, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, Studierenden der ersten Generation zu einem erfolgreichen Hochschulabschluss zu verhelfen. Frau Venneman hat einen Master of Business Administration der McGill University und einen Bachelor of Science in Informatik der Université de Montréal.

IQM hat kürzlich bekannt gegeben, dass sich die Zusagen für sein PIPE-Programm erhöht haben, was auf die gestiegene Nachfrage der Investoren im Vorfeld des geplanten Börsengangs an der Nasdaq durch eine Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. zurückzuführen ist. (Nasdaq: RAAQ). Die Registrierungserklärung auf Formular F-4 im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss wurde für wirksam erklärt.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren, nationalen Laboratorien und Unternehmen weltweit Komplettlösungen für Quantencomputer sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform zur Verfügung. Das Vor-Ort-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht es Kunden, die direkte Verantwortung und Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur zu übernehmen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält einen bedeutenden Standort in München; es beschäftigt über 400 Mitarbeiter. IQM ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat bei der SEC eine F-4-Registrierungserklärung eingereicht, die inzwischen für wirksam erklärt wurde, mit dem Ziel, durch eine Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. als erstes börsennotiertes europäisches Quantenunternehmen an der Nasdaq Global Exchange in den USA gelistet zu werden. (Nasdaq: RAAQ).

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