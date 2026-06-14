Charlotte Tilbury CBE, alleinige Gründerin, President, Chairman und Chief Creative Officer von Charlotte Tilbury Beauty, wurde im Rahmen der Geburtstags-Ehrungen des Königs 2026 für ihre Verdienste um die Schönheits- und Kosmetikbranche zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt.

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Charlotte Tilbury, founder, president, chairman and chief creative officer of Charlotte Tilbury Beauty, who has been awarded a CBE (Commander of the Order of the British Empire) in 2026 for services to the beauty industry and entrepreneurship. (Photo: Charlotte Tilbury team)

Mit dieser Auszeichnung wird Charlottes Beitrag zur Führung und zum Aufbau der erfolgreichsten globalen Kosmetikmarke Großbritanniens gewürdigt. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kosmetikbranche zu revolutionieren und das Wirtschaftswachstum des britischen Kosmetiksektors voranzutreiben, dessen Umsatz von rund 17 Milliarden Pfund im Jahr 2013 auf heute über 31 Milliarden Pfund gestiegen ist.

Charlotte Tilbury CBE ist die visionäre Unternehmerin an der Spitze von Charlotte Tilbury Beauty, der preisgekrönten globalen Marke, die sie 2013 ins Leben gerufen hat. Das Unternehmen hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter in seiner Kategorie entwickelt, ist in 57 Märkten mit über 5.500 Verkaufsstellen weltweit vertreten und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter. Heute ist das Unternehmen die Nummer eins unter den Premium-Make-up-Marken in Großbritannien und eine prägende Kraft in der modernen Schönheitsbranche.

Als wegweisende Unternehmerin hat Charlotte die Art und Weise, wie Verbraucher mit Schönheitsprodukten interagieren, grundlegend verändert, indem sie Kunstfertigkeit, Technologie und unternehmerische Disziplin miteinander verband und so eine Fangemeinde in den sozialen Medien mit über 20 Millionen Followern aufgebaut hat. Ihr Ansatz hat fachliches Know-how in großem Maßstab zugänglich gemacht, angefangen bei ikonischen Produktreihen wie "Pillow Talk" und "AIRbrush" bis hin zu branchenführenden Innovationen im Bereich der digitalen und KI-gestützten Personalisierung.

Charlotte Tilbury CBE äußerte sich dazu wie folgt:

"Es ist mir eine große Ehre, im Rahmen der Geburtstags-Ehrungen des Königs zum CBE ernannt zu werden. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt hatte ich die Vision, die größte britische Kosmetikmarke aufzubauen und sie weltweit zu etablieren, um jedem Menschen überall das Selbstvertrauen zu geben, sein Potenzial zu entfalten. Heute ist Charlotte Tilbury ein britisches Unternehmen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Pfund, und ich bin stolz darauf, dass es dazu beigetragen hat, unsere Beauty-Branche als einen der dynamischsten und einflussreichsten Wirtschaftssektoren Großbritanniens zu etablieren."

"Ich möchte meinem unglaublichen Dreamteam danken dieser Moment gehört ihnen und unserer wunderbaren Community, den außergewöhnlichen Künstlern, Kreativen und Partnern, die ich zusammengebracht habe, sowie den Millionen von Kunden auf der ganzen Welt, die Teil der Geschichte von Charlotte Tilbury sind. Sie sind die wahre Magie hinter allem, was wir tun."

"Ich bin motivierter denn je, Grenzen zu überschreiten und die Zukunft der Schönheit mitzugestalten."

Charlottes branchenführender Erfolg basiert auf einer beispiellosen 34-jährigen Karriere als eine der einflussreichsten Visagistinnen aller Zeiten, die auf einzigartige Weise in den Bereichen Editorial, Kampagnen, Laufsteg, Couture und rote Teppiche tätig ist. Charlotte hat die Beauty-Branche neu definiert, indem sie Kunstfertigkeit, Technologie und unternehmerische Disziplin miteinander verband, um nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Sie hat weltweit ikonische Produktlinien geschaffen, bahnbrechende digitale Innovationen auf den Markt gebracht und im Jahr 2020 die strategische Partnerschaft mit Puig vorangetrieben, wodurch sie eine Bewertung von über 1 Milliarde Pfund für das Unternehmen sicherte, das zum größten britischen Beauty-Unternehmen aller Zeiten geworden war.

Der weltweite Erfolg von Charlotte Tilbury Beauty ist ein Beweis für Charlottes beständige Führungsstärke, ihren Tatendrang und ihre strategische Ausrichtung. Charlotte hat über 600 Branchenauszeichnungen erhalten und wurde bereits 2018 zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt. Sie ist globale Botschafterin für den Unternehmensbereich bei The King's Trust sowie Co-Vorsitzende der Global Gala dieser Wohltätigkeitsorganisation. In ihrer Rolle als globale Botschafterin unterstützt Charlotte die Mission Seiner Majestät des Königs, sich für junge Menschen im Vereinigten Königreich einzusetzen und ihnen die Mittel, das Selbstvertrauen und die Möglichkeiten zu geben, ihr Leben und ihre Gemeinschaften zu verändern. Zudem unterstützt sie die "Albies Awards" der "Clooney Foundation for Justice" von George und Amal und nutzt ihre weltweite Plattform, um sie bei ihrer beeindruckenden Mission zu unterstützen, Verteidiger der Gerechtigkeit auf der ganzen Welt ins Rampenlicht zu rücken. Sie ist offizielle Partnerin des "Rocket Fund" der Elton John AIDS Foundation, um dazu beizutragen, AIDS für alle Menschen überall zu besiegen. Zudem ist sie Botschafterin für "Women For Women International" eine Wohltätigkeitsorganisation, die von Konflikten betroffene Frauen unterstützt und spendet durch den Verkauf ihrer "Hot Lips"-Lippenstiftkollektion.

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Weitere Informationen zu Charlotte Tilbury finden Sie unter www.charlottetilbury.com

Über Charlotte Tilbury CBE

Gründerin, President, Chairman und Chief Creative Officer von Charlotte Tilbury Beauty

Charlotte Tilbury CBE ist die visionäre Unternehmerin an der Spitze von Charlotte Tilbury Beauty, der preisgekrönten globalen Marke, die sie leitet und 2013 ins Leben gerufen hat. Als strategisch denkende Geschäftsfrau und innovative Vorreiterin hat sie die globale Schönheitsbranche revolutioniert.

Als außergewöhnlich praxisorientierte Führungskraft machte sie sich daran, die Branche zu revolutionieren, und hat es geschafft, das größte weltweit tätige Kosmetikunternehmen zu errichten, das jemals in Großbritannien gegründet wurde. Unter ihrer Führung hat die Marke dazu beigetragen, die Schönheitsbranche zu einem der wirtschaftlich stärksten Wirtschaftszweige Großbritanniens zu machen. Dies trug zu einer Ära bei, in der die britische Schönheitsindustrie im Jahr 2013 einen Wert von rund 17 Milliarden Pfund hatte und heute mit einem direkten Beitrag von über 30 Milliarden Pfund zum britischen BIP Sektoren wie Sport, Verlagswesen und Freizeit übertrifft.

Sie revolutionierte die Verpackung von Kosmetikprodukten, die Ergonomie und die Kundenberatung, belebte das Erlebnis im Einzelhandel und die Gestaltung der Verkaufsflächen neu, definierte das Kosmetikmarketing neu, brach mit der bisherigen Sprache der Kosmetikbranche und schuf ein völlig neues Vokabular in diesem Bereich; zudem nutzte sie künstliche Intelligenz und Technologie, um sicherzustellen, dass das umfassende 360-Grad-Omnichannel-Kundenerlebnis an jedem Berührungspunkt den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. Diese kundenorientierte Innovation ist ein Markenzeichen ihrer Geschäftsstrategie. Das Ergebnis ist ein Unternehmen, das heute in 57 Märkten weltweit mit über 5.500 Vertriebsstellen vertreten ist davon sind 3.400 im Ausland angesiedelt, was bedeutet, dass Charlotte Tilbury Beauty im Ausland nicht nur als Vorreiterin im Bereich Schönheit, sondern auch in Sachen Wirtschaft, Unternehmertum und unternehmerischer Initiative gilt.

Sie steht an der Spitze innovativer, branchenführender Produktportfolios, unübertroffener Kunstfertigkeit und zukunftsweisender Beauty-Technologie. Die Marke gilt weithin als Vorbild für herausragendes Engagement und erreicht in den sozialen Medien über 20 Millionen Follower, da Charlotte ihre kreative Meisterschaft mit ihrer einzigartigen Fähigkeit verbindet, durch Authentizität und Vertrauen eine tiefe Verbundenheit zu ihrer Community aufzubauen.

Ihr branchenweit führender Erfolg basiert auf einer beispiellosen 34-jährigen Karriere als eine der einflussreichsten Visagistinnen aller Zeiten, die auf einzigartige Weise in den Bereichen Redaktion, Kampagnen, Laufsteg, Haute Couture und rote Teppiche tätig ist. Charlotte hat die Beauty-Branche neu definiert, indem sie Kunstfertigkeit, Technologie und unternehmerische Disziplin miteinander verband, um nachhaltiges, profitables Wachstum zu erzielen. Sie hat weltweit bekannte Produktreihen geschaffen, wegweisende digitale Innovationen auf den Markt gebracht und im Jahr 2020 die strategische Partnerschaft mit Puig vorangetrieben, wodurch sie eine Bewertung von über 1 Milliarde Pfund für das Unternehmen sicherte, das sich zum größten britischen Beauty-Unternehmen aller Zeiten entwickelt hatte. Der weltweite Erfolg von Charlotte Tilbury Beauty ist ein Beweis für Charlottes beständige Führungsstärke, ihren Tatendrang und ihre strategische Ausrichtung.

Charlotte hat über 600 Branchenauszeichnungen erhalten und wurde im Juni 2026 im Rahmen der King's Birthday Honours zum CBE ernannt, nachdem sie bereits 2018 den MBE erhalten hatte. Sie ist globale Botschafterin für den Unternehmensbereich bei The King's Trust sowie Co-Vorsitzende der Global Gala dieser Wohltätigkeitsorganisation und unterstützt die Mission Seiner Majestät des Königs, sich für junge Menschen in Großbritannien einzusetzen und ihnen die Mittel, das Selbstvertrauen und die Möglichkeiten zu geben, ihr Leben und ihre Gemeinschaften zu verändern.

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